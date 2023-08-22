Алексей Крутых – Кевин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open
В ночь со вторника на среду украинский теннисист Алексей Крутых (№219 АТР) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинец сыграет против Кевина Андерсона из ЮАР (№656 АТР). Встреча состоится на корте GRANDSTAND 5-м запуском после матча Семенистая – Хоуд. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Лорана Локоли или Томаша Махача.
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