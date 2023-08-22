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US Open
22 августа 2023, 18:59 | Обновлено 22 августа 2023, 19:07
189
0

Алексей Крутых – Кевин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

22 августа 2023, 18:59 | Обновлено 22 августа 2023, 19:07
189
0
Алексей Крутых – Кевин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Алексей Крутых

В ночь со вторника на среду украинский теннисист Алексей Крутых (№219 АТР) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинец сыграет против Кевина Андерсона из ЮАР (№656 АТР). Встреча состоится на корте GRANDSTAND 5-м запуском после матча Семенистая – Хоуд. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Лорана Локоли или Томаша Махача.

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Кевин Андерсон Алексей Крутых смотреть онлайн US Open 2023
Источник Sport.ua
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