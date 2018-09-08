Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Новак Джокович обыграл Кеи Нисикори в полуфинале US Open со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Этот результат обеспечил сербскому теннисисту участие в Итоговом чемпионате АТР, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

Джокович стал вторым в этом сезоне теннисистком, которому удалось обеспечить себе место в итоговом турнире. До этого на соревнования в Лондон квалифицировался первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Также очень близок к выходу на Итоговый чемпионат Хуан Мартин дель Потро. Аргентинец вышел в финал US Open, где сыграет с Джоковичем. Для квалификации на итоговый турнир в Лондоне Дель Потро нужно выигрывать US Open.