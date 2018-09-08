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Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Серб присоединился к Рафаэлю Надалю

  • 08.09.2018 19:36
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Новак Джокович обыграл Кеи Нисикори в полуфинале US Open со счетом 6:3, 6:4, 6:2. 
 
Этот результат обеспечил сербскому теннисисту участие в Итоговом чемпионате АТР, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
 
Джокович стал вторым в этом сезоне теннисистком, которому удалось обеспечить себе место в итоговом турнире. До этого на соревнования в Лондон квалифицировался первая ракетка мира Рафаэль Надаль.
 
Также очень близок к выходу на Итоговый чемпионат Хуан Мартин дель Потро. Аргентинец вышел в финал US Open, где сыграет с Джоковичем. Для квалификации на итоговый турнир в Лондоне Дель Потро нужно выигрывать US Open.
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Источник — Sport.ua

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