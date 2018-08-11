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Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат

Испанец четырежды заканчивал год первым

  • 11.08.2018 13:23
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Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат
Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто переиграл хорвата Марина Чилича со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Благодаря этому успеху Рафаэль стал первым теннисистом, гарантировавшим себе участие в Итоговом чемпионате АТР, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
 
32-летний испанец квалифицировался на Итоговый турнир в 14-й раз кряду. Дважды, в 2010 и 2013 годах, ему удавалось дойти до финала, однако Надаль никогда не побеждал на этих соревнованиях.
 
Рафаэль Надаль четырежды завершал сезон в ранге первой ракетки мира, а на следующей неделе, 18 августа, исполнится 10 лет с того момента, как он впервые возглавил одиночный рейтинг АТР.
 
В полуфинале турнира в Торонто Рафаэль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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Источник — Чемпионат

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