Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат

Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто переиграл хорвата Марина Чилича со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Благодаря этому успеху Рафаэль стал первым теннисистом, гарантировавшим себе участие в Итоговом чемпионате АТР, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

32-летний испанец квалифицировался на Итоговый турнир в 14-й раз кряду. Дважды, в 2010 и 2013 годах, ему удавалось дойти до финала, однако Надаль никогда не побеждал на этих соревнованиях.

Рафаэль Надаль четырежды завершал сезон в ранге первой ракетки мира, а на следующей неделе, 18 августа, исполнится 10 лет с того момента, как он впервые возглавил одиночный рейтинг АТР.

В полуфинале турнира в Торонто Рафаэль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.