Торонто. Циципас выбил Зверева, Надаль разобрался с Чиличем

Ляхова пробежала лишние метры на повороте по второй дорожке, на финише сказались .

10:00 — Сергей Богданов

Да сейчас глянул и тоже удивился с кефоф в бк, выше 1,5 на мой взгляд на стивенс не должно быть, ...

09:54 — Сергей Богданов

Молодец Эля, был уверен в ее победе, для меня это уже хорошее выступление Свитолиной на этом турн...

09:44 — Станислав Матусевич

Не смог себя заставить встать ночью. Видимо, зря, ибо посмотреть на атакующую Элину явно стоило. ...