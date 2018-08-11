Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Торонто. Циципас выбил Зверева, Надаль разобрался с Чиличем

Еще двумя полуфиналистами Rogers Cup стали Карен Хачанов и Кевин Андерсон

  • 11.08.2018 09:29
  • 161 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Стефанос Циципас
© Getty Images. Стефанос Циципас
Состоялись четвертьфинальные поединки на Мастерсе в Торонто. 19-летний грек Стефанос Циципас отыграл 2 матчбола во встрече против действующего чемпиона Александра Зверева из Германии и победил в трех партиях. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль также в трех сетах сломил сопротивления хорвата Марина Чилича.
 
Результаты четвертьфиналов
 
Рафаэль Надаль (Испания) – Марин Чилич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 6:1
Кевин Андерсон (ЮАР) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:2
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 7:6(11), 6:4
 
Полуфинальные пары
 
Надаль – Хачанов 
Андерсон – Циципас
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.