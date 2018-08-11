Торонто. Циципас выбил Зверева, Надаль разобрался с Чиличем

Состоялись четвертьфинальные поединки на Мастерсе в Торонто. 19-летний грек Стефанос Циципас отыграл 2 матчбола во встрече против действующего чемпиона Александра Зверева из Германии и победил в трех партиях. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль также в трех сетах сломил сопротивления хорвата Марина Чилича.
Результаты четвертьфиналов
Рафаэль Надаль (Испания) – Марин Чилич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 6:1
Кевин Андерсон (ЮАР) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:2
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 7:6(11), 6:4
Полуфинальные пары
Надаль – Хачанов
Андерсон – Циципас
Источник — Sport.ua
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