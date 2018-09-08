Джокович обыграл Нисикори в полуфинале US Open

09:31 — José María Gutiérrez Hernández

И где то Порох с близкими на Мальдивах читают ваши комментарии и сладко улыбаются от того какие в...

09:28 — Андрій Олеськів

Вони кончені долбойоби.Вони не знають,що війна триває ? Причому всі,разом з Шевченком.Матері хова...

09:09 — KIEWADIM

Хм почитал коменты и удивила реакция многих людей которых взволновал репертуар наших ребят. Посл...

08:50 — pron1969

Фууууууу. Палець вниз. Це не збірна України. Розстроївся тільуи коли побачив і почув це. Парашен-...

08:14 — zirkaa

Так и не болей за них. Сиди дома и слушай музыку.. И запомни, ТОЛЬКО УКРАИНСКУЮ!!! НЕ ДАЙ БОГ КАК...

08:07 — Ihor8

Вопросов нет молодцы. Но вот интересно они же все молодые ребята неужели они слушают такую музыку...

07:58 — taraniv

Чего вы к футболистам прицепились? Они ж не звёзды эстрадные. Поют то, что в голову пришло. Вон М...