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Джокович обыграл Нисикори в полуфинале US Open

Cербский теннисист вышел в финал турнира

  • 08.09.2018 08:13
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США взял верх над японцем Кеем Нисикори со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
 
Джокович записал в свой актив 3 эйса, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки, также он не реализовал ни одного брейка из двух.
 
Мужской финал состоится в воскресенье, 9 сентября.
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Источник — Sport.ua

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