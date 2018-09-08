Джокович обыграл Нисикори в полуфинале US Open

Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата США взял верх над японцем Кеем Нисикори со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
Джокович записал в свой актив 3 эйса, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету Нисикори 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки, также он не реализовал ни одного брейка из двух.
Мужской финал состоится в воскресенье, 9 сентября.
Источник — Sport.ua
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