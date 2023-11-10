Экс-33-я ракетка и четвертьфиналист US Open завершит карьеру после AО 2024
Джон Миллман анонсировал уход из профессионального тенниса
Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 436) анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024:
«Все хорошее заканчивается. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Это было невероятное путешествие, и я невероятно благодарен всем людям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры.
Вы сделали все это стоящим. В детстве у меня была мечта играть в любимую игру и иметь возможность делать это так долго было большой привилегией. Жду с нетерпением, что будет дальше. Надеюсь, я дал вам всем повод болеть за меня», – написал Джон в Instagram.
Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.
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