Экс-33-я ракетка и четвертьфиналист US Open завершит карьеру после AО 2024

Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 436) анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024:

«Все хорошее заканчивается. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Это было невероятное путешествие, и я невероятно благодарен всем людям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры.



Вы сделали все это стоящим. В детстве у меня была мечта играть в любимую игру и иметь возможность делать это так долго было большой привилегией. Жду с нетерпением, что будет дальше. Надеюсь, я дал вам всем повод болеть за меня», – написал Джон в Instagram.

Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.