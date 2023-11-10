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  4. Экс-33-я ракетка и четвертьфиналист US Open завершит карьеру после AО 2024
ATP
10 ноября 2023, 12:06 |
247
0

Экс-33-я ракетка и четвертьфиналист US Open завершит карьеру после AО 2024

Джон Миллман анонсировал уход из профессионального тенниса

10 ноября 2023, 12:06 |
247
0
Экс-33-я ракетка и четвертьфиналист US Open завершит карьеру после AО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Миллман

Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 436) анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024:

«Все хорошее заканчивается. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Это было невероятное путешествие, и я невероятно благодарен всем людям, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры.

Вы сделали все это стоящим. В детстве у меня была мечта играть в любимую игру и иметь возможность делать это так долго было большой привилегией. Жду с нетерпением, что будет дальше. Надеюсь, я дал вам всем повод болеть за меня», – написал Джон в Instagram.

Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.

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Джон Миллман завершение карьеры Australian Open 2024 US Open 2018
Источник Sport.ua
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