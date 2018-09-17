Тсонга вернется после 8-месячной паузы

Жо-Уилфрид Тсонга вернулся в теннис после 8-месячной паузы, связанной с операцией на колене. Фрацнуз заявлен на турнир АТР 250 в Метце, который стартовал сегодня. Свой первый матч Тсонга проведет завтра против Петера Гоёвчика.

Из-за травмы в нынешнем сезоне Тсонга принял участие только в двух турнирах.

Ранее Тсонга пропустил US Open-2018.