Тсонга вернется после 8-месячной паузы

Жо-Уилфрид Тсонга вернулся в теннис после 8-месячной паузы, связанной с операцией на колене. Фрацнуз заявлен на турнир АТР 250 в Метце, который стартовал сегодня. Свой первый матч Тсонга проведет завтра против Петера Гоёвчика.
Из-за травмы в нынешнем сезоне Тсонга принял участие только в двух турнирах.
Ранее Тсонга пропустил US Open-2018.
Источник — Евроспорт
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