US Open. Финал. Джокович - Дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE

В воскресенье, 9 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сразится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. По личным противостояниям лидирует Новак Джокович - 13:3.
Поединок начнется в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. В полуфинале Джокович обыграл Нисикори, а Дель Потро обыграл Надаля.
Дель Потро примет участие в финале турнира «Большого шлема» впервые за 9 лет. Последний раз он выступал на US Open в 2009 году, где в итоге выиграл титул. Для Джоковича предстоящий финал ТБШ станет двадцать третьим в карьере. В этом году серб уже выиграл «Уимблдон». Всего у Джоковича 13 побед на турнирах Большого шлема.
Согласно котировкам, у аргентинца меньше шансов в этом матче. Победа дель Потро оценивается коэффициентом 2.90. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46.
Новак Джокович - Хуан-Мартин Дель Потро Прямая трансляция в 23:00
Источник — Sport.ua
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