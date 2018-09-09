US Open. Финал. Джокович - Дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE

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ЯРМОЛЕНКО: «Игра была ничейной, но хорошо, что Украина выиграла» 21:40 — poruchik_rzhevskiy Хорошо, хоть на силу пробил. Чуть-чуть слабее - и уже б мяч от перчатки вратаря полетел бы через ... 21:40 — Иван Новиков Что не говорите, ну фигово играет Ярмола, нафига его ставить??

Украина минимально обыграла Словакию при пустых трибунах 21:40 — jekavayp чего вы все к Ярмоле прицепились, он на секундочку лучший играющий бомбардир сборной.И даже в нул... 21:33 — jekavayp заходишь такой, вроде теплавая ламповая ветка , все радуются , игру обсуждают, и тут вылазит вот ... 21:31 — jekavayp Судя по ветке комментариев, админы заранее были уверены в победе нашей сборной и отпраздновали ее...

Тренер сборной Словакии: «Мы не заслужили поражение» 21:39 — Василий Сакал Сам ты долбень достаточно выиграть группу. 21:39 — said_said Выиграть дивизион нужно, чтобы попасть на ЧЕ.А чтобы попасть в 12 лучших нужно выиграть группу. Х... 21:31 — ED209 Долбень! Чтобы попасть в 12-ку лучших нужно выиграть дивизион!

КРАУЧ: «Роналду стоял голым и говорил, что он красивее Месси» 21:39 — deutsch7777 а ти відправляти повідомлення?)))) таке поняття як стьоб?))) чув коли-небудь?)))))а ти відправлят...