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US Open. Финал. Джокович - Дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча мужского турнира US Open

  • 09.09.2018 20:58
  • 581 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
В воскресенье, 9 сентября,  состоится финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сразится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.  По личным противостояниям лидирует Новак Джокович - 13:3.
 
Поединок начнется в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. В полуфинале Джокович обыграл Нисикори, а Дель Потро обыграл Надаля.
 
Дель Потро примет участие в финале турнира «Большого шлема» впервые за 9 лет. Последний раз он выступал на US Open в 2009 году, где в итоге выиграл титул. Для Джоковича предстоящий финал ТБШ станет двадцать третьим в карьере. В этом году серб уже выиграл «Уимблдон». Всего у Джоковича 13 побед на турнирах Большого шлема.
 
Согласно котировкам, у аргентинца меньше шансов в этом матче. Победа дель Потро оценивается коэффициентом 2.90. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46.
 
Новак Джокович - Хуан-Мартин Дель Потро Прямая трансляция в 23:00
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bog829
    online
      bog829, 09.09.2018 21:37
    0
    Два отличных парня с атакующим тенисом в финале, жду красивой игры, мне они оба импонируют, но все же у джокера считаю больше шансов на успех, уж больно круто он раскочегарился на турнире, знает хорошо что у аргентинца масса ошибок сыпятся с лева чем думаю он и воспользуется, но нельзя исключать что на решающих мячах хдп включит режим бога, а он как ник то умеет мощно заверщать розыгрыши в свою пользу, удачи обоим и показать нам настоящий красивый тенис
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 09.09.2018 21:37
    0
    Два отличных парня с атакующим тенисом в финале, жду красивой игры, мне они оба импонируют, но все же у джокера считаю больше шансов на успех, уж больно круто он раскочегарился на турнире, знает хорошо что у аргентинца масса ошибок сыпятся с лева чем думаю он и воспользуется, но нельзя исключать что на решающих мячах хдп включит режим бога, а он как ник то умеет мощно заверщать розыгрыши в свою пользу, удачи обоим и показать нам настоящий красивый тенис
    Ссылка
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