US Open. Надаль снялся в матче с дель Потро

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был вынужден сняться после второго сета. К тому моменту дель Потро вел в счете – 7:6, 6:2.

Надаль во втором сете начал испытывать болевые ощущения в колене. Врачи накладывали испанцу повязку под колено, фиксируя суставы, но в последнем гейме второго сета первая ракетка мира стал тяжело двигаться. Заключительные розыгрыши сета Надаль проводил практически статично.

Надаль – действующий победитель US Open.

В финале Хуан-Мартин дель Потро встретится с сербом Новаком Доковичем, который во втором полуфинале обыграл Нисикори.