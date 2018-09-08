US Open. Надаль снялся в матче с дель Потро

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был вынужден сняться после второго сета. К тому моменту дель Потро вел в счете – 7:6, 6:2.
Надаль во втором сете начал испытывать болевые ощущения в колене. Врачи накладывали испанцу повязку под колено, фиксируя суставы, но в последнем гейме второго сета первая ракетка мира стал тяжело двигаться. Заключительные розыгрыши сета Надаль проводил практически статично.
Надаль – действующий победитель US Open.
В финале Хуан-Мартин дель Потро встретится с сербом Новаком Доковичем, который во втором полуфинале обыграл Нисикори.
Источник — Sport.ua
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