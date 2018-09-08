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US Open. Надаль снялся в матче с дель Потро

Испанский теннисист не смог доиграть матч с аргентинцем из-за травмы

  • 08.09.2018 08:24
  • 1140 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был вынужден сняться после второго сета. К тому моменту дель Потро вел в счете – 7:6, 6:2.

Надаль во втором сете начал испытывать болевые ощущения в колене. Врачи накладывали испанцу повязку под колено, фиксируя суставы, но в последнем гейме второго сета первая ракетка мира стал тяжело двигаться. Заключительные розыгрыши сета Надаль проводил практически статично.

Надаль – действующий победитель US Open. 

В финале Хуан-Мартин дель Потро встретится с сербом Новаком Доковичем, который во втором полуфинале обыграл Нисикори.

 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dimaprog
      dimaprog, 08.09.2018 09:19
    +1
    Теперь еще больше жаль Доменика Тима. который перед этим проиграл Надалю в 5-сетовом матче за почти 5 часов игры
    Ссылка
    dimaprog
    online
      dimaprog, 08.09.2018 09:19
    +1
    Теперь еще больше жаль Доменика Тима. который перед этим проиграл Надалю в 5-сетовом матче за почти 5 часов игры
    Ссылка
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