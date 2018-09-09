Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов

Вчера Серена Уильямс поскандалила с судьей финала US Open против Наоми Осаки. За это ее сначала лиши очка, а позже – целого гейма.

Теперь же Уильямс получила еще и денежный штраф в размере 17 тысяч долларов. Что, впрочем, составляет менее 1% от призовых в размере 1 850 000 долларов, которые она получила за выход в финал турнира.

Ранее Серену Уильямс поддержала Виктория Азаренко.