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Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов

Американку наказали за ссору с судьей

  • 09.09.2018 19:45
  • 724 просмотра
  • 5 комментариев
Метки
Getty Images
© Getty Images

Вчера Серена Уильямс поскандалила с судьей финала US Open против Наоми Осаки. За это ее сначала лиши очка, а позже – целого гейма.

Теперь же Уильямс получила еще и денежный штраф в размере 17 тысяч долларов. Что, впрочем, составляет менее 1% от призовых в размере 1 850 000 долларов, которые она получила за выход в финал турнира.

Ранее Серену Уильямс поддержала Виктория Азаренко.

 

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Источник — US Open

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 19:55
    +1
    Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Нельзя. Штраф вам может показаться символическим, но для неё потеря лица важнее. Организаторы оштрафовав её (не важно на какую сумму) показали кто был прав, а кто нет. По сути ,тактично назвали её истеричкой.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 19:52
    0
    Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:48
    А якби таке витворила інша спортсменка? Своє не смердить.
    Анатолий, её свои же и оштрафовали.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    0
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    +1
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:48
    +1
    А якби таке витворила інша спортсменка? Своє не смердить.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 19:55
    +1
    Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Нельзя. Штраф вам может показаться символическим, но для неё потеря лица важнее. Организаторы оштрафовав её (не важно на какую сумму) показали кто был прав, а кто нет. По сути ,тактично назвали её истеричкой.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    +1
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:48
    +1
    А якби таке витворила інша спортсменка? Своє не смердить.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 19:52
    0
    Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:48
    А якби таке витворила інша спортсменка? Своє не смердить.
    Анатолий, её свои же и оштрафовали.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:50
    0
    При таких штрафах можно скандалить в каждом сете, жалостливые правила...
    Ссылка
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