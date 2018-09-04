US Open. Белоконь и Дема проиграли в первом круге юниорского турнира

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Леся Цуренко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 02:43 — potapenkovd Вы понятия не имеете через что ей пришлось пройти. Да это и не обязательно и не нужно знать. Если... 02:27 — Vladdal Когда играешь в теннис - там всё на автомате. Думать некогда. Или ты в игре, или нет.