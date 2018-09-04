US Open. Белоконь и Дема проиграли в первом круге юниорского турнира

Украинские юниорки Маргарита Белоконь и Виктория Дема проиграли в первом круге Открытого чемпионата США.
Белоконь уступила Эмме Радукану, которая входит в девятую сотню рейтинга WTA, в двух сетах - 3:6, 1:6.
17-летняя Дема не смогла устоять в матче с американкой Эммой Джексон - 3:6, 3:6.
Ранее во второй круг юниорского турнира прошли Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая.
Источник — Sport.ua
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