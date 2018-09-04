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US Open. Белоконь и Дема проиграли в первом круге юниорского турнира

Маргарита Белоконь и Виктория Дема не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата США

  • 04.09.2018 02:17
  • 129 просмотров
  • 2 комментария
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БТУ. Виктория Дема и Маргарита Белоконь
© БТУ. Виктория Дема и Маргарита Белоконь

Украинские юниорки Маргарита Белоконь и Виктория Дема проиграли в первом круге Открытого чемпионата США.

Белоконь уступила Эмме Радукану, которая входит в девятую сотню рейтинга WTA, в двух сетах - 3:6, 1:6.

17-летняя Дема не смогла устоять в матче с американкой Эммой Джексон - 3:6, 3:6.

Ранее во второй круг юниорского турнира прошли Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    logibro
    online
      logibro, 04.09.2018 02:28
    0
    Надеюсь, следующие юниоры не будут совершат подобную глупость и в Канаду перед US Open не поедут.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 02:31
    0
    logibro, 04.09.2018 02:28
    Надеюсь, следующие юниоры не будут совершат подобную глупость и в Канаду перед US Open не поедут.
    Хе-хе, это известная штука - кто выигрывает в Канаде, сливается на ЮСО. Но с другой стороны, можно плюнуть на Репантиньи, а в Н-Й все равно слиться)
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