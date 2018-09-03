US Open. Снигур стартовала с победы над сеяной теннисисткой

В стартовом матче турнира 16-летняя украинка Дарья Снигур, попавшая в основную сетку через квалификацию, обыграла представительницу США Кэти Волынец, посеянную под пятнадцатым номером: 6:3, 6:4.

Данная победа стала для Дарьи первой в основной сетке турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В июле киевлянка прошла квалификацию на Уимблдоне, однако потерпела поражение в первом круге.

Соперницей Снигур во втором круге US Open станет 17-летняя японская теннисистка Моюка Утидзима. Напомним, что сегодня свои матчи в Нью-Йорке также проведут Маргарита Белоконь, Виктория Дема и Дарья Лопатецкая.