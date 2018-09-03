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US Open. Снигур стартовала с победы над сеяной теннисисткой

Украинская теннисистка успешно дебютировала в основе американского Мэйджора

  • 03.09.2018 19:42
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tennisua.org. Дарья Снигур
© tennisua.org. Дарья Снигур
В стартовом матче турнира 16-летняя украинка Дарья Снигур, попавшая в основную сетку через квалификацию, обыграла представительницу США Кэти Волынец, посеянную под пятнадцатым номером: 6:3, 6:4.
 
Данная победа стала для Дарьи первой в основной сетке турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В июле киевлянка прошла квалификацию на Уимблдоне, однако потерпела поражение в первом круге.
 
Соперницей Снигур во втором круге US Open станет 17-летняя японская теннисистка Моюка Утидзима. Напомним, что сегодня свои матчи в Нью-Йорке также проведут Маргарита Белоконь, Виктория Дема и Дарья Лопатецкая.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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