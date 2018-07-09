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Снигур проиграла матч первого круга юниорского Уимблдона

Украинка не смогла реализовать тройной матчбол в третьем сете

  • 09.07.2018 20:38
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tennisua.org. Дарья Снигур
© tennisua.org. Дарья Снигур
16-летняя украинка Дарья Снигур завершила выступления на юниорском Уимблдоне. В поединке первого круга украинка в напряженном матче уступила представительнице Франции Ясмин Мансури.
 
Юниорский Уимблдон. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ясмин Мансури (Франция) – 6:7(8), 6:3, 7:9
 
Отметим, что в третьем сете украинка вела в счете 7:6 (40:0), но не смогла реализовать тройной матчбол. В следующем гейме ее соперница также не смогла реализовать 3 матчбола, но с четвертого – довела дело до конца.
 
Отметим, что Снигур стартовала на Уимблдоне в квалификации. Ранее в основной сетке турниров Большого Шлема она еще не играла.
 
В юниорском турнире продолжает участие еще одна украинка – Виктория Дема.
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Источник — Sport.ua

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