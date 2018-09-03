Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Лопатецкая вышла во второй круг юниорского турнира

15-летняя украинка успешно дебютировала в основе Открытого чемпионата США

  • 03.09.2018 22:58
  • 255 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
В стартовом матче украинка Дарья Лопатецкая, преодолевшая в Нью-Йорке квалификацию, обыграла свою ровесницу из Соединённых Штатов Конни Ма, которая получила wild card: 7:5, 6:0.
 
Соперницей нашей теннисистки во втором круге станет шестая сеяная Клара Таусон. Напомним, что на прошлой неделе 15-летняя датчанка стала чемпионкой турнира первой категории в канадском городе Репантиньи, обыграв в финале украинку Викторию Дему.
 
Напомним, ранее сегодня во второй круг юниорского US Open вышла Дарья Снигур, которая также одержала дебютную победу на подобных соревнованиях.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.