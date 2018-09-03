US Open. Лопатецкая вышла во второй круг юниорского турнира

В стартовом матче украинка Дарья Лопатецкая, преодолевшая в Нью-Йорке квалификацию, обыграла свою ровесницу из Соединённых Штатов Конни Ма, которая получила wild card: 7:5, 6:0.
Соперницей нашей теннисистки во втором круге станет шестая сеяная Клара Таусон. Напомним, что на прошлой неделе 15-летняя датчанка стала чемпионкой турнира первой категории в канадском городе Репантиньи, обыграв в финале украинку Викторию Дему.
Напомним, ранее сегодня во второй круг юниорского US Open вышла Дарья Снигур, которая также одержала дебютную победу на подобных соревнованиях.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.