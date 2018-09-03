US Open. Лопатецкая вышла во второй круг юниорского турнира

00:29 — Евгений Карпусь

кто там за гребаную чешку болеет и минусит все время комменты?!?!?

00:29 — Руслан Шевчук

Який рахунок?

00:28 — Андрей Олейник

Матч закынчився давно перемогою Лесі

00:28 — Станислав Матусевич

Тень накрыла ненавидимый прокуратором город)) Это шанс для Леси.

00:28 — deynego

Два Терминатора на корте

00:28 — Aleksander Ad

Леся не здавайся !Головне не роби дитячих помилок!Украина з тобою...

00:27 — Володимир Сеньо

Леська вперед, до півфіналу, ти зможеш, ти боєць, ти наша надія. Пепічка впала духом, треба її до...

00:27 — Евгений Карпусь

я уже давно без "лекарства" смотреть не могу!

00:27 — Андрій Ванчак

Фантастична ЛЕСЯ!!! ВІРИМО!!!

00:27 — Станислав Матусевич

То, что было до счета 4:1 в первом сете. Вынос очередной чешки.