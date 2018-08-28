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Джон МАКИНРОЙ: «Выйти на прежний уровень Долгополову будет непросто»

Известный в прошлом теннисист – о шансах украинца вернуться в число лучших

  • 28.08.2018 15:13
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Getty Images. Джон Макинрой
© Getty Images. Джон Макинрой
Один из величайших теннисистов всех времен и спортивный эксперт Eurosport Джон Макинрой рассказал об интриге в мужском одиночном разряде US Open, а также о шансах украинца Александра Долгополова выйти на прежний уровень.
 
- Глядя на основную сетку US Open можно увидеть несколько действительно громких имен, таких как Федерер и Надаль. Можно ли назвать этот Грэнд-слэм самым многообещающим и захватывающим в году?
- Я думаю, это турнир станет отличным завершением сезона. Рафа и Роджер показывают хорошие результаты последние полтора года, вернулся Джокович, сходу выиграв Уимблдон. Будет очень интересно наблюдать, кому в итоге удастся преуспеть. Не стоит при этом забывать и про молодое поколение игроков – они всегда готовы вмешаться в борьбу за титул.   
 
- Александр Долгополов закончил игровой сезон из-за травмы. Сколько времени ему может понадобиться на восстановление, и сможет ли он после этого показывать те же результаты, что и раньше? 
- На эти вопросы нет четких ответов. Он всегда был ярким теннисистом с необычным стилем игры, который доставляет соперникам множество проблем. Безусловно, ему понадобится время, чтобы вернуться на корт, вновь обрести уверенность в себе и начать выигрывать турниры. Выйти на прежний уровень будет непросто, но с теннисистами такое случается регулярно. Ему нужно посмотреть на таких ребят и сказать: «я тоже так смогу».
 
 
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Источник — Sport.ua

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