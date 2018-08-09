Украинский теннисист Александр Долгополов пропустит остаток сезона. 29-летний спортсмен перенес операцию на кисти и выйдет на корт не ранее 2019 года.

«Как вы наверное заметили, я немного играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств.

К сожаления, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года», – написал Долгополов в Instagram.