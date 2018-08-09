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Долгополов пропустит остаток сезона

Украинский теннисист перенес операцию и вернется на корт не ранее 2019 года

  • 09.08.2018 13:59
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Украинский теннисист Александр Долгополов пропустит остаток сезона. 29-летний спортсмен перенес операцию на кисти и выйдет на корт не ранее 2019 года.
 
«Как вы наверное заметили, я немного играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. 
 
К сожаления, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года», – написал Долгополов в Instagram.
 
Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с US Open.
 
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 09.08.2018 14:43
    0
    Правильно ли я понимаю, что теперь, когда он не защитил никаких своих очков, следующий сезон будет начинаться практически с нулем в рейтинге?
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