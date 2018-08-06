Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов не выступит на US Open

Украинский теннисист пропустит престижный турнир

  • 06.08.2018 17:58
  • 312 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Александр Долгополов продолжает бороться с травмой кисти, поэтому спортсмен отказался от участия в Открытом чемпионате США (US Open).

В прошлом году украинцу удалось дойти до 1/4 финала, где он уступил Рафаэлю Надалю.

US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.

В обновленном рейтинге ATP Долгополов занимает 81-е место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.