Долгополов не выступит на US Open

Александр Долгополов продолжает бороться с травмой кисти, поэтому спортсмен отказался от участия в Открытом чемпионате США (US Open).
В прошлом году украинцу удалось дойти до 1/4 финала, где он уступил Рафаэлю Надалю.
US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Источник — Большой теннис Украины
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