Долгополов не выступит на US Open

Значит скоро в аренду, в лучшем случае в Челси. Если думаете, что лучше быть 3-м вратарем в Реале...

Аякс в плане его европейской карьеры конечно было бы в разы лучше, ну посмотрим, если действитель...

У Чаушеску - были свои румынские команды, если что... А, если это - про Луческу, то и у него по...

А мы его так ждали в Металлисте((((((

19:23 — kotbaziliozp

Как будто "не совок" сейчас не отстает от Запада. По крайней мере у всех была работа и ...

19:23 — gavriiloff

а толку что все есть а денег нет при союзе деньги были и на телевизор и на взятку. а 90 е это не ...