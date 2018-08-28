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Джон МАКИНРОЙ: «Свитолина не дотягивает до самого высокого уровня»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» – о фаворитках US Open

  • 28.08.2018 09:50
  • 3819 просмотров
  • 11 комментариев
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Getty Images. Джон Макинрой
© Getty Images. Джон Макинрой
Один из величайших теннисистов всех времен и спортивный эксперт Eurosport Джон Макинрой поделился мнением о фаворитках US Open, а также рассказал о причинах неудач Элины Свитолиной на крупных турнирах.
 
- В женском разряде US Open на протяжение семи лет победу праздновали семь разных теннисисток, для четырех из них она стала первой в карьере.  Как считаете, в этом году ситуация повторится, или выиграть удастся кому-то из признанных спортсменок, например, Серене Уильямс или Анджелик Кербер?
- Имена действительно громкие, но кандидатов на победу гораздо больше. Все будет зависеть от жеребьевки. Серена всегда должным образом настраивается на крупные турниры, и, если она покажет свою привычную игру, то списывать со счетов ее не стоит. Она превосходно выступила на Уимблдоне и набрала оптимальную форму летом, но, в тоже в то же время, снялась с нескольких турниров по причине травм. Вопрос о победительнице остается открытым, но я бы удивился, если бы ею стала кто-то из новых и неизвестных теннисисток.
 
- Элина Свитолина уже довольно давно находится на вершине рейтинга, но до сих пор так и не смогла выиграть турнир Большого шлема. Как вы думаете, почему? Это проблема психологического характера, или ей просто стоит что-нибудь изменить: тренера, команду, игровой стиль?
- Быть в числе семи лучших теннисисток мира – большая ответственность. Возможно, осознание этого оказывает на нее дополнительное давление. Кроме того, она недостаточно часто выигрывает очки на своих подачах, что также может негативно сказываться на общем психологическом состоянии.
 
Она слегка не дотягивает до теннисисток самого высокого уровня именно на крупных соревнованиях. Не знаю, в физической ли подготовке дело или в психологии, но во время определяющих моментов больших турниров ей явно чего-то не хватает, чтобы успешно с ними справляться.
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ваня Прилуцький
    online
      Ваня Прилуцький, 28.08.2018 09:59
    +5
    Я надіюсь Еліна прочитала це інтерв'ю і всім втре носа вигравши ЮСО, вперед до перемоги.
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    jwls
    online
      jwls, 28.08.2018 10:30
    -1
    "Ей явно чего-то не хватает" - такая себе аналитика, если честно)
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    Ігор Середина
    online
      Ігор Середина, 28.08.2018 10:38
    +3
    jwls, 28.08.2018 10:30
    "Ей явно чего-то не хватает" - такая себе аналитика, если честно)
    =====
    Якщо справді то дійсно, чогось трохи не хватає.
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    endymion2018
    online
      endymion2018, 28.08.2018 10:41
    -3
    jwls, 28.08.2018 10:30
    "Ей явно чего-то не хватает" - такая себе аналитика, если честно)
    У нее есть тренер, и не один. Зачем отбирать у них хлеб?) Пусть они и анализируют.
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    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 28.08.2018 10:50
    -3
    Великий эксперт. "Ей чего-то не хватает, но я не знаю, чего именно". Спасибо, кэп.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.08.2018 10:51
    -2
    Как по мне, у нее одна психологическая проблема - поиск достойного жениха. Время идет, и быбор как-будто большой, но что-то идет не так... На мозги это давит очень сильно. Это проблема многих симпатичных спортсменок. Вот тут и нужен опытный психолог или временный бойфренд, который ночью может снять стресс... Как-то так...
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    serge1234
    online
      serge1234, 28.08.2018 11:03
    0
    Ей много не хватает до уровня Халеп. Вообще у каждого свои сильные и слабые стороны. Необходимо сильные еще усилять, а слабые делать хотя-бы не такими слабыми. Однозначно тут сказать сложно. И стабильности не хватает и игры на задней линии и качество ударов не самое крутое. Для уровня Халеп на длительном отрезке нужно еще добавлять и добавлять
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 28.08.2018 11:11
    +1
    В целом Джон правильно и главное тактично ответил на вопрос
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    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 28.08.2018 11:15
    -1
    serge1234, 28.08.2018 11:03
    Ей много не хватает до уровня Халеп. Вообще у каждого свои сильные и слабые стороны. Необходимо сильные еще усилять, а слабые делать хотя-бы не такими слабыми. Однозначно тут сказать сложно. И стабильности не хватает и игры на задней линии и качество ударов не самое крутое. Для уровня Халеп на длительном отрезке нужно еще добавлять и добавлять
    Свитолина в этом году обыгрывала Халеп, и в пршлом 2 из 3 матчей выиграла
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    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 28.08.2018 11:29
    0
    jwls, 28.08.2018 10:30
    "Ей явно чего-то не хватает" - такая себе аналитика, если честно)
    А ще там є про те, що Еля віддає часто свою подачу. Цього, в принципі, достатньо, щоб залишитися без мейджора.
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 28.08.2018 11:29
    0
    Nikuss22, 28.08.2018 11:15
    serge1234, 28.08.2018 11:03 Ей много не хватает до уровня Халеп. Вообще у каждого свои сильные и слабые стороны. Необходимо сильные еще усилять, а слабые делать хотя-бы не такими слабыми. Однозначно тут сказать сложно. И стабильности не хватает и игры на задней линии и качество ударов не самое крутое. Для уровня Халеп на длительном отрезке нужно еще добавлять и добавлять Свитолина в этом году обыгрывала Халеп, и в пршлом 2 из 3 матчей выиграла

    Мова не йде про те, обігрувала, чи не обігрувала. Світоліна не дотягує до рівня топ-тенісисток, до Халеп зокрема.
    Ваша H2H статистика мало релевантна, бо топ-рівень тенісистки насамперед визначається результатами на топ-турнірах, яких всього 4, і це Гренд-Слеми.
    Нагадайте мені кількість півфіналів ГС за участю Світоліної.
    Далі, топ-рівень виявляється у чемпіонських якостях - зібраності у вирішальних момент і волі до перемоги. Скільки було вольових перемог у Світоліної за останні півроку?
    Халеп витягнула щонайменш десяток безнадійних матчів, Світоліна скільки?
    Еліна хороша тенісистка, яка ховерить близько до топ-рівня, але в ньому не знаходиться.
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