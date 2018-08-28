Джон МАКИНРОЙ: «Свитолина не дотягивает до самого высокого уровня»

Один из величайших теннисистов всех времен и спортивный эксперт Eurosport Джон Макинрой поделился мнением о фаворитках US Open, а также рассказал о причинах неудач Элины Свитолиной на крупных турнирах.

- В женском разряде US Open на протяжение семи лет победу праздновали семь разных теннисисток, для четырех из них она стала первой в карьере. Как считаете, в этом году ситуация повторится, или выиграть удастся кому-то из признанных спортсменок, например, Серене Уильямс или Анджелик Кербер?

- Имена действительно громкие, но кандидатов на победу гораздо больше. Все будет зависеть от жеребьевки. Серена всегда должным образом настраивается на крупные турниры, и, если она покажет свою привычную игру, то списывать со счетов ее не стоит. Она превосходно выступила на Уимблдоне и набрала оптимальную форму летом, но, в тоже в то же время, снялась с нескольких турниров по причине травм. Вопрос о победительнице остается открытым, но я бы удивился, если бы ею стала кто-то из новых и неизвестных теннисисток.

- Элина Свитолина уже довольно давно находится на вершине рейтинга, но до сих пор так и не смогла выиграть турнир Большого шлема. Как вы думаете, почему? Это проблема психологического характера, или ей просто стоит что-нибудь изменить: тренера, команду, игровой стиль?

- Быть в числе семи лучших теннисисток мира – большая ответственность. Возможно, осознание этого оказывает на нее дополнительное давление. Кроме того, она недостаточно часто выигрывает очки на своих подачах, что также может негативно сказываться на общем психологическом состоянии.

Она слегка не дотягивает до теннисисток самого высокого уровня именно на крупных соревнованиях. Не знаю, в физической ли подготовке дело или в психологии, но во время определяющих моментов больших турниров ей явно чего-то не хватает, чтобы успешно с ними справляться.