Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет бельгийка Алисон ван Эйтванк (№39 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте №15. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Букмекеры ставят на украинку: 1,6 против 2,5 на бельгийку. Девушки встречались на корте всего одни раз в далеком 2013-м году в Хертогенбосе. В трех сетах победила Цуренко.

Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Саманта Стосур – Каролин Возняцки.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.