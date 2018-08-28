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Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга US Open

  • 28.08.2018 14:56
  • 823 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
28 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет бельгийка Алисон ван Эйтванк (№39 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №15. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Букмекеры ставят на украинку: 1,6 против 2,5 на бельгийку. Девушки встречались на корте всего одни раз в далеком 2013-м году в Хертогенбосе. В трех сетах победила Цуренко.
 
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Саманта Стосур – Каролин Возняцки.
 
Ранее во второй круг вышли Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 28.08.2018 15:02
    +1
    Леся, это хард - все говорят, что Леся любит хард. Психика у нее в норме
    А посему верим в победу
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    djordj
    online
      djordj, 28.08.2018 15:46
    0
    Леся,нужно три сета.
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