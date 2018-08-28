Леся Цуренко – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет бельгийка Алисон ван Эйтванк (№39 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №15. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Букмекеры ставят на украинку: 1,6 против 2,5 на бельгийку. Девушки встречались на корте всего одни раз в далеком 2013-м году в Хертогенбосе. В трех сетах победила Цуренко.
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Саманта Стосур – Каролин Возняцки.
Ранее во второй круг вышли Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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