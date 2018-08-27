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Катерина Козлова – Лара Арруабаррена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга US Open

  • 27.08.2018 11:55
  • 117 просмотров
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
27 августа украинская теннисистка Катерина Козлова (№87 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет испанка Лара Арруабаррена (№85 WTA).
 
Поединок состоится третьим запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча в 21:30 по Киеву.
 
 
Букмекеры ставят на украинку: 1,6 против 2,5 на испанку. Ранее теннисистки между собой не встречались.
 
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Барбора Стрыцока – Даниэль Лао.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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