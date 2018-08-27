Катерина Козлова – Лара Арруабаррена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа украинская теннисистка Катерина Козлова (№87 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет испанка Лара Арруабаррена (№85 WTA).

Поединок состоится третьим запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча в 21:30 по Киеву.

Букмекеры ставят на украинку: 1,6 против 2,5 на испанку. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Барбора Стрыцока – Даниэль Лао.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.