Симона ХАЛЕП: «Раньше боялась Серену Уильямс»

Первая ракетка мира Симона Халеп призналась, что раньше боялась Серену Уильямс из-за ее габаритов:
«Боятся ли меня другие девушки? Спросите их, я не знаю ответа на этот вопрос. Честно скажу, что раньше я боялась Серену: она крупнее и мощнее меня. Но другие соперницы меня совсем не пугали».
Вчера Халеп в финале турнира в Цинциннати уступила Кики Бертенс.
Источник — Tennis World USA
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