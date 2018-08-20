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Симона ХАЛЕП: «Раньше боялась Серену Уильямс»

Румынка призналась, что испытывала страх перед Сереной Уильямс

  • 20.08.2018 16:58
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп призналась, что раньше боялась Серену Уильямс из-за ее габаритов:

«Боятся ли меня другие девушки? Спросите их, я не знаю ответа на этот вопрос. Честно скажу, что раньше я боялась Серену: она крупнее и мощнее меня. Но другие соперницы меня совсем не пугали».

Вчера Халеп в финале турнира в Цинциннати уступила Кики Бертенс.

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Источник — Tennis World USA

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