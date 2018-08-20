Симона ХАЛЕП: «Раньше боялась Серену Уильямс»

17:24 — krotyetoploho0-7

Свалка мусора - это то , что творится у тебя в голове и в твоем любимом шлюх-бля-тере

17:23 — rokkino

Зозуля во второй лиге,Михалик на замене в Локомотиве сидит,за Макаренко ничего не знаю,но думаю н...

17:20 — rokkino

Ну что за глупости?Я в нашем дворе,так феерю,что ты даже не представляешь и очень обижаюсь,что Ше...

17:17 — Evgene Boykinyuk

выход сборная это не сборная сильнейших украинских игроков, а сборная тех кто на виду и не в чёрн...