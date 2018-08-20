Рейтинг WTA. Свитолина осталась 7-й, Цуренко поднялась на 9 позиций

Эта победа позволила Бертенс установить личный рекорд – 13-е место в мировой классификации. Халеп с отрывом в более 2 тысячи очков осталась первой.

Элина Свитолина дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла будущей победительнице . Украинка сохранила 7 место и отстает от пятой позиции всего на 285 очков, имея перевес над восьмым местом в 450 очков.

Прошлогодняя победительница турнира в Цинциннати Гарбинье Мугуруса, которую Леся Цуренко выбила во втором круге , вылетела из десятки и теперь 12-я. Сама Леся поднялась сразу на 9 строчек и теперь 35-я.

В Чемпионской гонке Бертенс совершила рывок на целых 5 мест. Теперь она стала реальной претенденткой на Сингапур, занимая седьмое место. Петра Квитова обошла Каролин Возняцки и теперь чешка третья. Свитолина сохранила пятую позицию.

Украинки в топ-250 рейтинга WTA расположились на следующих позициях:

Элина Свитолина – 7 (=)

Леся Цуренко – 35 (+9)

Катерина Бондаренко – 86 (=)

Катерина Козлова – 88 (+2)

Даяна Ястремская – 104 (-1)

Марта Костюк – 133 (-2)

Ангелина Калинина – 136 (-1)

Катарина Завацкая – 203 (+2)