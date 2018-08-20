Рейтинг WTA. Свитолина осталась 7-й, Цуренко поднялась на 9 позиций

Как и у мужчин, основные баталии женского тенниса проходили в Цинциннати. Впервые в карьере победительницей турнира серии Премьер 5 стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая выиграла финальный матч у лидера женского тура Симоны Халеп из Румынии.
Эта победа позволила Бертенс установить личный рекорд – 13-е место в мировой классификации. Халеп с отрывом в более 2 тысячи очков осталась первой.
Элина Свитолина дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла будущей победительнице. Украинка сохранила 7 место и отстает от пятой позиции всего на 285 очков, имея перевес над восьмым местом в 450 очков.
Прошлогодняя победительница турнира в Цинциннати Гарбинье Мугуруса, которую Леся Цуренко выбила во втором круге, вылетела из десятки и теперь 12-я. Сама Леся поднялась сразу на 9 строчек и теперь 35-я.
В Чемпионской гонке Бертенс совершила рывок на целых 5 мест. Теперь она стала реальной претенденткой на Сингапур, занимая седьмое место. Петра Квитова обошла Каролин Возняцки и теперь чешка третья. Свитолина сохранила пятую позицию.
Украинки в топ-250 рейтинга WTA расположились на следующих позициях:
Элина Свитолина – 7 (=)
Леся Цуренко – 35 (+9)
Катерина Бондаренко – 86 (=)
Катерина Козлова – 88 (+2)
Даяна Ястремская – 104 (-1)
Марта Костюк – 133 (-2)
Ангелина Калинина – 136 (-1)
Катарина Завацкая – 203 (+2)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.