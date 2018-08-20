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Рейтинг WTA. Свитолина осталась 7-й, Цуренко поднялась на 9 позиций

Кики Бертенс установила личный рекорд – 13-е место, а также вошла в топ-8 Чемпионской гонки

  • 20.08.2018 12:03
  • 645 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс
Как и у мужчин, основные баталии женского тенниса проходили в Цинциннати. Впервые в карьере победительницей турнира серии Премьер 5 стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая выиграла финальный матч у лидера женского тура Симоны Халеп из Румынии.
 
Эта победа позволила Бертенс установить личный рекорд – 13-е место в мировой классификации. Халеп с отрывом в более 2 тысячи очков осталась первой.
 
Элина Свитолина дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла будущей победительнице. Украинка сохранила 7 место и отстает от пятой позиции всего на 285 очков, имея перевес над восьмым местом в 450 очков.
 
Прошлогодняя победительница турнира в Цинциннати Гарбинье Мугуруса, которую Леся Цуренко выбила во втором круге, вылетела из десятки и теперь 12-я. Сама Леся поднялась сразу на 9 строчек и теперь 35-я.
 
 
В Чемпионской гонке Бертенс совершила рывок на целых 5 мест. Теперь она стала реальной претенденткой на Сингапур, занимая седьмое место. Петра Квитова обошла Каролин Возняцки и теперь чешка третья. Свитолина сохранила пятую позицию.
 
 
Украинки в топ-250 рейтинга WTA расположились на следующих позициях:
 
Элина Свитолина – 7 (=)
Леся Цуренко – 35 (+9)
Катерина Бондаренко – 86 (=)
Катерина Козлова – 88 (+2)
Даяна Ястремская – 104 (-1)
Марта Костюк – 133 (-2)
Ангелина Калинина – 136 (-1)
Катарина Завацкая – 203 (+2)
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    shakhtar1098570
    online
      shakhtar1098570, 20.08.2018 12:11
    -2
    Элине нужно меньше по вечеринкам ходить,а больше на корте работать!зазвездилась,вот и скотилась на 7 место
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