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Цинциннати. Цуренко сенсационно обыграла Мугурусу

Украинская теннисистка в трех сетах переиграла действующую чемпионку турнира

  • 15.08.2018 22:55
  • 2801 просмотр
  • 12 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) вышла в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче второго раунда украинка в трех сетах переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (№9 WTA).
 

Цинциннати. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2:6, 6:4, 6:4

Кто бы что не говорил, а победа над Мугурусой, есть победа над Мугурусой. Пусть испанка далека от лучшей формы, но обыграть теннисистку такого калибра, тем более в трех сетах, тем более проигрывая в третьей партии 1:4, – дорогого стоит. 

Немного сухой статистики. Последний раз Леся обыгрывала теннисистку из топ-10 на US Open-2015 (Шафаржова №6). Более того, все остальные победы Цуренко над первой десяткой (их было еще четыре) случились именно в 2015-м. Одна из которых – над Мугурусой в Торонто, которая на тот момент занимала все то же 9 место в мировой классификации. Совпадение? Наверное, все-таки совпадение.
 
Что касается самого матча, то Леся играла очень неплохо, хотя и нельзя сказать, что сегодня был матч ее жизни. Больше все-таки в поражении виновата сама Мугуруса, от которой часто оставалась одна подача. Действительно, в то время, когда у Гарбинье стабильно шла первая подача, Цуренко было нечего ловить на корте. Но силы у испанки тоже не бесконечные и отсутствие соревновательного опыта с Уимблдона также дало о себе знать. Огромное количество двойных и невынужденных у Мугурусы, а также не совсем свойственный Цуренко настой к борьбе за каждый мяч, позволил случиться данному результату. Браво, Леся, давно мы за тебя так не радовались.
 
 
Очень хотелось бы, чтобы победная поступь второй ракетки Украины в Цинциннати продолжилась и далее, хотя все мы знаем, что после больших побед (для Цуренко это супер победа) очень часто сложно найти мотивацию на следующий поединок. 
 

В третьем раунде Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Макаровой, а Мугуруса с понедельника покинет первую десятку рейтинга WTA. Шансы испанки на Итоговый турнир могут растаять уже после US Open.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 15.08.2018 22:58
    +11
    дивився, поміняв на футбол, не прогадав, мурашки, вітаю ЛЕСЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
    Ссылка
    Андрій Бабущак
      Андрій Бабущак, 15.08.2018 22:58
    +11
    Це було щось неймовірне, програючи 4-1 виграла останній сет 4-6 і щей в кого! Такої її перемоги не памятаю. Справжнє свято влаштувала.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.08.2018 22:59
    0
    може і сенсаційно, але таку Мугурусу треба було обігрувати. Молодець! Є шанс пройти далі, адже Макарова точно не є якоюсь непрохідною. Головне щоб без травм
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    LAZIO
    LAZIO, 15.08.2018 23:03
    +2
    Веділиии???? А ви кажете!!! Я давно казав - нашу державу не боротьба з корупцією спасе, а теніс!!!
    Браво Леся!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2018 23:06
    +3
    Лесю с победой! Интересный вышел матч, хоть ошибок и хватало. Особенно двойных. Сыграл, конечно, свою роль первый матч испанки после травмы. Иначе вряд ли удалось бы вернуться в игру в третьем сете после 1:4. Но Леся все-таки смогла зацепиться за предоставляемые ей возможности, и сегодня ее победа выглядит заслуженной. Атакующая игра с растаскиванием по корту не любящей много двигаться Мугурусы принесла свои плоды.
    Дальше Макарова, которая внезапно легко вынесла Корне. Задачей Леси будет сбивать атакующую игру представительницы Залесья. Постоянная смена ритма может принести успех. И Цуренко это умеет. Но уметь и исполнить в конкретном матче - две большие разницы.
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    logibro
      logibro, 15.08.2018 23:07
    -2
    Леся выгнала своего тренера и заиграла, а тренера подобрала Марта Костюк
    Леся молодец!
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 15.08.2018 23:08
    0
    Леся умница. Победила в своём стиле, а именно: первый сэт притвориться мёртвой, второй сэт устроить шахматы на корте, и в третьем добить. Похожих матчей у Леси достаточно, с той же Мугурусой и раньше помню нечто подобное. Так что не надо приуменьшать заслуги "какой то не такой Мугурусой". Всё по делу.
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    dancho28
      dancho28, 15.08.2018 23:12
    +1
    Молодець !!!
    Ссылка
    sonezko38
    online
      sonezko38, 15.08.2018 23:24
    -1
    Нашу Державу врятує сокира !
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 15.08.2018 23:33
    +3
    Рік назад Мугуруса була першою ракеткою, зараз вилітає з десятки. Цікаво, чи її чмирять так само, як в нас Світоліну)
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2018 23:44
    0
    Martin Riggs, 15.08.2018 23:33
    Рік назад Мугуруса була першою ракеткою, зараз вилітає з десятки. Цікаво, чи її чмирять так само, як в нас Світоліну)
    І рік тому вона теж вилітала з десятки після невдачі при захисті РГ. А потім виграла Вімблдон.
    Але до запитання я приєднуюсь, теж у коментах часто задаю подібні.
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.08.2018 23:55
    0
    Martin Riggs, 15.08.2018 23:33
    Рік назад Мугуруса була першою ракеткою, зараз вилітає з десятки. Цікаво, чи її чмирять так само, як в нас Світоліну)
    Конечно, нет. Потому что в Испании есть сильнейший теннисист мира - Надаль и все внимание ему приковано. А Мугуруса то таке. А у нас то Надалей нет. Вот мы и хотим от Элины побед, а не сливов.
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