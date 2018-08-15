Цинциннати. Цуренко сенсационно обыграла Мугурусу

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) вышла в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче второго раунда украинка в трех сетах переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (№9 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2:6, 6:4, 6:4

Кто бы что не говорил, а победа над Мугурусой, есть победа над Мугурусой. Пусть испанка далека от лучшей формы, но обыграть теннисистку такого калибра, тем более в трех сетах, тем более проигрывая в третьей партии 1:4, – дорогого стоит.

Немного сухой статистики. Последний раз Леся обыгрывала теннисистку из топ-10 на US Open-2015 (Шафаржова №6). Более того, все остальные победы Цуренко над первой десяткой (их было еще четыре) случились именно в 2015-м. Одна из которых – над Мугурусой в Торонто, которая на тот момент занимала все то же 9 место в мировой классификации. Совпадение? Наверное, все-таки совпадение.

Что касается самого матча, то Леся играла очень неплохо, хотя и нельзя сказать, что сегодня был матч ее жизни. Больше все-таки в поражении виновата сама Мугуруса, от которой часто оставалась одна подача. Действительно, в то время, когда у Гарбинье стабильно шла первая подача, Цуренко было нечего ловить на корте. Но силы у испанки тоже не бесконечные и отсутствие соревновательного опыта с Уимблдона также дало о себе знать. Огромное количество двойных и невынужденных у Мугурусы, а также не совсем свойственный Цуренко настой к борьбе за каждый мяч, позволил случиться данному результату. Браво, Леся, давно мы за тебя так не радовались.

Очень хотелось бы, чтобы победная поступь второй ракетки Украины в Цинциннати продолжилась и далее, хотя все мы знаем, что после больших побед (для Цуренко это супер победа) очень часто сложно найти мотивацию на следующий поединок.

В третьем раунде Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Макаровой, а Мугуруса с понедельника покинет первую десятку рейтинга WTA. Шансы испанки на Итоговый турнир могут растаять уже после US Open.

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