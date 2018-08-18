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Цинциннати. Свитолина зачехляет ракетку на стадии четвертьфинала

Первая ракетка Украины в двух сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов

  • 18.08.2018 02:43
  • 366 просмотров
  • 8 комментариев
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) не сумела выйти в полуфинал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№88 WTA).
 
Цинциннати. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 3:6
 
Бертенс провалила старт поединка обилием невынужденных ошибок, что позволило Свитолиной повести с брейком 4:1. В шестом гейме представительница Нидерландов перехватила инициативу, а в седьмом сделала обратный брейк. С этого момента уже она выглядела лучше на корте, не проиграв до конца стартовой партии ни одного гейма.
 
 
Второй сет практически ничем не отличался от первого. Элина не сумела перестроиться и держалась только до счета 2:2. В восьмом гейме Бертенс заработала первый матчбол, но украинка сумела его отыграть и даже реализовала брейкпоинт. Но на своей подаче все было очень плохо, и этот матч для украинки стал последним в Цинциннати.
 
 
Со следующей недели Свитолина останется на седьмой позиции в рейтинге WTA. Для Бертенс это четвертая победа над теннисисткой из топ-10 за последние 2 недели (Плишкова, Квитова, Возняцки)
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 18.08.2018 02:47
    +1
    Жах, більше слів не підберу
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.08.2018 02:48
    +2
    психології обом не вистачило. і Лесі, і Еліні. Еліні ще й клепки - не тра їй худати. міці не має зовсім. навіть для подач.
    обоє при 4:1 на їх користь віддали гру вчисту суперницям
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 18.08.2018 02:52
    0
    Наразі є десь 15-20 тенісисток, що сильніше Еліни, якщо розглядати в цілому (ігрові якості + психологія). Якщо жереб допоможе їх оминати, можна вигравати матчі. Не тре а забувати, що на Гренд Слемах таких тенісисток, згідно статистиці, десь удвічі більше.
    Буде непогано, якщо на US Open Еліна дійде до 4 кола, далі навряд чи.
    Леся набрала хорошу форму і має шанс виступити в Сша не гірше за Еліну.
    Ястремська може подолати пару кіл. Не все так погано
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    nm1607
    online
      nm1607, 18.08.2018 02:55
    0
    Дехто тут радіє відсотком першої подачі, але те, що вона стала як колишня друга, то не зауважують. Що з тої першої подачі, як Бертенс першим ударом після цієї першої подачі виграє очко.
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.08.2018 03:00
    -1
    Еліна знову стартувала непогано, але швидше за рахунок помилок суперниці. Потім Бертенс заграла і далі без особливих шансів для українки. А Бертенс реально сильно грає - в неї вже 8-ма перемога над представником ТОП-10 у цьому році.

    Не впевнений що Еліна старалась на 100%, особливо програвши перший сет, але це вже було того не варте, бо виграти сьогодні в 3-х сетах, а завтра перемогти ще й Петру було б нереально складно і чи варто перед шлемом такий героїзм для тендітної наразі українки це питання.

    Чекаємо ЮС Опен, сподіваємося що наші дівчата дійдуть до 2-го тижня мейджера.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.08.2018 03:03
    +1
    Если в двух словах, то всё плохо. Хоть один человек есть у Элины в команде, чтобы убедить, что она идет не в ту сторону?
    Пока Бертенс не вошла в игру, Свитолина и вела 4:1. Только включилась, и сразу ее преимущество стало заметным. Из следующих 14-и геймов Элине удалось взять только 3. Больше всего потеря мощи отражается на ее подаче. Современный теннис становится все более силовым, никто из топов уже не использует подачу только для ввода мяча в игру. С подачи нужно стабильно набирать очки. Если этого нет, то нормальные соперницы делают кучу брейков. Что мы видели даже с Кузнецовой.
    И с виннерсами дело обстоит хуже, чем год назад. Раньше Элина против защитниц могла включить атакующую игру и забить ту же Халеп за заднюю линию. Сейчас не выходит. Даже при точных попаданиях мощи ударов не хватает и та же Бертенс тащила все, что можно. А попытки ударить сильнее пределов нынешних возможностей Элины приводят только к невынужденным.
    Знаете, вот не хочу лезть в чужую личную жизнь, просто выскажу мнение, которое давно в голове. Мне кажется, товарищ Рис, который крикетист, поселил в голове Элины мысль, что она слишком толстая. Первые серьезные отношения, вот и отнеслась Свитолина к этому очень серьезно. А результат на корте. Хорошего парня бы ей, не пытающегося переделать партнера под себя...
    А Бертенс, за исключением половины первого сета, провела очень качественный матч. И теперь ее ждет классическая игра этого года - с Квитовой. Кстати, большой вопрос, кого считать фаворитом.
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.08.2018 03:08
    0
    Stanislav Matusevych, 18.08.2018 03:03
    Если в двух словах, то всё плохо. Хоть один человек есть у Элины в команде, чтобы убедить, что она идет не в ту сторону?
    Відповідь проста: хто платить гроші, той і замовляє музику. Принаймі в Еліни ще буде час змінити свою гру на краще. Он Халеп лише після 25 зробила якісний ривок у своїй грі і результатах, переставши бути невдахою фіналів.
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    vit-2
    online
      vit-2, 18.08.2018 03:10
    0
    А в сябрів підростає той ще монстр Сабаленко (Дольф Лунгрен у спідниці), і їй лише 20.
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