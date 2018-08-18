Цинциннати. Свитолина зачехляет ракетку на стадии четвертьфинала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) не сумела выйти в полуфинал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№88 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 3:6

Бертенс провалила старт поединка обилием невынужденных ошибок, что позволило Свитолиной повести с брейком 4:1. В шестом гейме представительница Нидерландов перехватила инициативу, а в седьмом сделала обратный брейк. С этого момента уже она выглядела лучше на корте, не проиграв до конца стартовой партии ни одного гейма.

Второй сет практически ничем не отличался от первого. Элина не сумела перестроиться и держалась только до счета 2:2. В восьмом гейме Бертенс заработала первый матчбол, но украинка сумела его отыграть и даже реализовала брейкпоинт. Но на своей подаче все было очень плохо, и этот матч для украинки стал последним в Цинциннати.

Со следующей недели Свитолина останется на седьмой позиции в рейтинге WTA. Для Бертенс это четвертая победа над теннисисткой из топ-10 за последние 2 недели (Плишкова, Квитова, Возняцки)