Цинциннати. Свитолина зачехляет ракетку на стадии четвертьфинала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) не сумела выйти в полуфинал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов (№88 WTA).
Цинциннати. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 3:6
Бертенс провалила старт поединка обилием невынужденных ошибок, что позволило Свитолиной повести с брейком 4:1. В шестом гейме представительница Нидерландов перехватила инициативу, а в седьмом сделала обратный брейк. С этого момента уже она выглядела лучше на корте, не проиграв до конца стартовой партии ни одного гейма.
Второй сет практически ничем не отличался от первого. Элина не сумела перестроиться и держалась только до счета 2:2. В восьмом гейме Бертенс заработала первый матчбол, но украинка сумела его отыграть и даже реализовала брейкпоинт. Но на своей подаче все было очень плохо, и этот матч для украинки стал последним в Цинциннати.
Со следующей недели Свитолина останется на седьмой позиции в рейтинге WTA. Для Бертенс это четвертая победа над теннисисткой из топ-10 за последние 2 недели (Плишкова, Квитова, Возняцки)
Источник — Sport.ua
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обоє при 4:1 на їх користь віддали гру вчисту суперницям
Буде непогано, якщо на US Open Еліна дійде до 4 кола, далі навряд чи.
Леся набрала хорошу форму і має шанс виступити в Сша не гірше за Еліну.
Ястремська може подолати пару кіл. Не все так погано
Не впевнений що Еліна старалась на 100%, особливо програвши перший сет, але це вже було того не варте, бо виграти сьогодні в 3-х сетах, а завтра перемогти ще й Петру було б нереально складно і чи варто перед шлемом такий героїзм для тендітної наразі українки це питання.
Чекаємо ЮС Опен, сподіваємося що наші дівчата дійдуть до 2-го тижня мейджера.
Пока Бертенс не вошла в игру, Свитолина и вела 4:1. Только включилась, и сразу ее преимущество стало заметным. Из следующих 14-и геймов Элине удалось взять только 3. Больше всего потеря мощи отражается на ее подаче. Современный теннис становится все более силовым, никто из топов уже не использует подачу только для ввода мяча в игру. С подачи нужно стабильно набирать очки. Если этого нет, то нормальные соперницы делают кучу брейков. Что мы видели даже с Кузнецовой.
И с виннерсами дело обстоит хуже, чем год назад. Раньше Элина против защитниц могла включить атакующую игру и забить ту же Халеп за заднюю линию. Сейчас не выходит. Даже при точных попаданиях мощи ударов не хватает и та же Бертенс тащила все, что можно. А попытки ударить сильнее пределов нынешних возможностей Элины приводят только к невынужденным.
Знаете, вот не хочу лезть в чужую личную жизнь, просто выскажу мнение, которое давно в голове. Мне кажется, товарищ Рис, который крикетист, поселил в голове Элины мысль, что она слишком толстая. Первые серьезные отношения, вот и отнеслась Свитолина к этому очень серьезно. А результат на корте. Хорошего парня бы ей, не пытающегося переделать партнера под себя...
А Бертенс, за исключением половины первого сета, провела очень качественный матч. И теперь ее ждет классическая игра этого года - с Квитовой. Кстати, большой вопрос, кого считать фаворитом.
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