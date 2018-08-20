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Кики БЕРТЕНС: «До сих пор не могу поверить в то, что сделала»

Голландская теннисистка – о победе на турнире в Цинциннати

  • 20.08.2018 16:20
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс

Вчера Кики Бертенс выиграла турнир в Цинциннати, обыграв в финале Симону Халеп. Голландка поделилась впечатлениями от победы:

«У меня не было времени нервничать перед матчем, потому что я очень устала. Это был сложный матч, а после победы во втором сете я знала, что все еще возможно в нашей встрече. Вначале мне нужно было действовать агрессивно, но иногда я сомневалась, куда мне нужно пробивать, потому что она очень хорошо передвигалась по корту.

Во втором сете я стала чувствовать себя увереннее, я знала, когда нужно атаковать и куда нужно играть, чтобы больше выходить к сетке. Так было и в третьем. Мне кажется, это просто невероятно, что я победила на таком турнире, выиграла свой первый титул на харде в финале против первой ракетки мира и установлю личный рекорд в рейтинге. Я до сих пор не могу поверить в то, что сумела сделать, но я очень горжусь собой.

Прошлый год был очень сложным. Я показывала хорошие результаты, но не чувствовала себя счастливой на корте. Даже несмотря на выход в парный финал Итогового турнира, мне все равно было необходимо время для того, чтобы подумать, хочу ли я продолжать играть дальше. У меня был стресс, я не получала удовольствия от жизни, тенниса и даже побед.

Я должна была что-то менять, поэтому думала об этом в межсезонье. Я много говорила со своим парнем, потом с тренером, которому я благодарна за то, что он остался со мной. Он был готов к переменам и упорной работе. Кажется, все сработало и это того стоило. Сейчас я наслаждаюсь своей жизнью, пребыванием в туре, победами и учусь на своих поражениях».

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Источник — WTA

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