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Цинциннати. Определилась соперница Цуренко по четвертьфиналу

Украина сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп

  • 17.08.2018 20:14
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

В перенесенном из-за дождя матче 1/8 финала турнира в Цинциннати первый номер рейтинга WTA Симона Халеп обыграла Эшли Барти в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 29 минут

Халеп один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 возможных. На счету Барти 5 эйсов, одна ошибка на подаче и два брейка. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-0. Первую победу над Барти Халеп одержала на минувшей неделе в полуфинале турнира в Монреале.

1/8 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – Эшли Барти (Австралия, 16) – 7:5, 6:4

В четвертьфинале сегодня ночью Халеп сыграет с украинкой Лесей Цуренко, которая накануне справилась с Екатериной Макаровой.

Халеп и Цуренко встречались между собой 3 раза и во всех победу праздновала румынская теннисистка. Стоит отметить, что последняя встреча состоялась в 2014 году на Уимблдоне.

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Источник — Sport.ua

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