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Цинциннати. Цуренко сыграет в четвертьфинале

В матче третьего круга украинка разобралась с россиянкой Екатериной Макаровой

  • 17.08.2018 01:22
  • 821 просмотр
  • 7 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) вышла в четвертьфинал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче третьего раунда украинка в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову (№49 WTA).
 
Цинциннати. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Макарова (Россия) – 7:6(5), 6:2
 
Леся продолжает приятно удивлять не только уровнем игры, но и психологической стойкостью. Представить ранее, что Цуренко может отыграться с 1:5 против довольно крепкой соперницы, было весьма сложно. После камбэка в третьем сете с Мугурусой украинка и правда поверила в свои силы.
 
Неудачный старт поединка с Макаровой читался легко, ведь после больших побед это нормальная практика. Но то, что Леся сумела все-таки выйти из этой ситуации, делает сегодняшнюю победу ценной вдвойне. Сложно представить что творилось в голове у Макаровой после проигранного тай-брейка (она также вела 5:3), но на второй сет россиянка вышла уже другим человеком.
 
Цуренко не понадобилось много времени, чтобы почувствовать изменение в настрое Макаровой. Украинка отдала инициативу россиянке, больше уделила внимания защите и грамотно выманивала ошибки Екатерины. Макарова сумела выиграть только первый гейм на своей подаче, а также воспользовалась неудачной игрой второй ракетки Украины в шестом гейме, когда та подавала на сет. В остальных геймах верх брала Леся, что и принесло ей закономерную и полностью заслуженную победу.
 
С новой недели Цуренко поднимется на 35-ю позицию в рейтинге WTA, но с такой игрой можно и нужно сражаться и дальше. Главное, избежать травм.
 
Отметим, что В 2018 году 3 и больше побед на одном турнире Леся одерживала в Хобарте, Акапулько, на Ролан Гаррос и теперь в Цинциннати. На турнирах серии WTA Премьер 5 это будет второй четвертьфинал для украинки (Торонто-2015).
 
В четвертьфинале Цуренко сыграет против победительницы пары Симона Халеп – Эшли Барти.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 17.08.2018 01:24
    +7
    Умничка!!!!
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    Rudy Vitali
    online
      Rudy Vitali, 17.08.2018 01:25
    +6
    Леся, молодець
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 01:27
    +7
    Леся-камбек! Вчора з Мугурусою з 1-4 виграла сет і матч, сьогодні з Макаровою з 1-5.
    Халеп буде завтра, а сьогодні Леся великий молодець!!!
    Здоров'я Лесі.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 01:28
    +3
    Молодец Леся, отыгралась в первом сете с 1:5, и это морально просто убило Макарову. Во второй партии было достаточно просто собрать ее ошибки, с чем Цуренко отлично справилась. Теперь она поднимается на 35-е место в рейтинге. Еще бы одну игру выиграть, и будет посев. Но... дальше очень вероятна Халеп, если пройдет Барти. Впрочем возможны варианты, поскольку сил румынка в Монреале оставила очень много, и в первом матче Цинциннати с трудом дожала Томлянович. Возможно, она предпочтет больше отдохнуть перед ЮСО и не играть по две игры в день.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 17.08.2018 01:28
    +2
    Круто Леся! Тепер скальп з Халеп! Оце буде неймовірно! Віримо!
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    kh_2018
    online
      kh_2018, 17.08.2018 01:29
    +2
    Леся молодец, такое ощущение что счётом 1:5 она заманивала и потом надавала.
    Леся точно "На правильном пути".
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 02:00
    0
    Только за сегодняшний игровой день вылетели Кербер и Гарсия, и только что Стивенс проиграла первый сет Мертенс с двойного сетбола. Весело, но больше сил у меня нет, иду спать.
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