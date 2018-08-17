Цинциннати. Цуренко сыграет в четвертьфинале

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) вышла в четвертьфинал турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче третьего раунда украинка в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову (№49 WTA).
Цинциннати. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Макарова (Россия) – 7:6(5), 6:2
Леся продолжает приятно удивлять не только уровнем игры, но и психологической стойкостью. Представить ранее, что Цуренко может отыграться с 1:5 против довольно крепкой соперницы, было весьма сложно. После камбэка в третьем сете с Мугурусой украинка и правда поверила в свои силы.
Неудачный старт поединка с Макаровой читался легко, ведь после больших побед это нормальная практика. Но то, что Леся сумела все-таки выйти из этой ситуации, делает сегодняшнюю победу ценной вдвойне. Сложно представить что творилось в голове у Макаровой после проигранного тай-брейка (она также вела 5:3), но на второй сет россиянка вышла уже другим человеком.
Цуренко не понадобилось много времени, чтобы почувствовать изменение в настрое Макаровой. Украинка отдала инициативу россиянке, больше уделила внимания защите и грамотно выманивала ошибки Екатерины. Макарова сумела выиграть только первый гейм на своей подаче, а также воспользовалась неудачной игрой второй ракетки Украины в шестом гейме, когда та подавала на сет. В остальных геймах верх брала Леся, что и принесло ей закономерную и полностью заслуженную победу.
С новой недели Цуренко поднимется на 35-ю позицию в рейтинге WTA, но с такой игрой можно и нужно сражаться и дальше. Главное, избежать травм.
Отметим, что В 2018 году 3 и больше побед на одном турнире Леся одерживала в Хобарте, Акапулько, на Ролан Гаррос и теперь в Цинциннати. На турнирах серии WTA Премьер 5 это будет второй четвертьфинал для украинки (Торонто-2015).
В четвертьфинале Цуренко сыграет против победительницы пары Симона Халеп – Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
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Халеп буде завтра, а сьогодні Леся великий молодець!!!
Здоров'я Лесі.
Леся точно "На правильном пути".
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