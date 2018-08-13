Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 7-е место

По итогам недели Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA потеряла две позиции и теперь занимает 7-е место.
Обойти украинку удалось Каролин Гарсии и Петре Квитовой. А уверенное лидерство с перевесом в 1900 очков имеет Симона Халеп, которая выиграла турнир в Монреале.
Леся Цуренко занимает 44-е место, Катерина Бондаренко - 86-е, а Катерина Козлова - 90-е.
Молодые Даяна Ястремская и Марта Костюк сейчас 103 и 131 соответственно.
Источник — WTA
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