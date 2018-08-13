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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 7-е место

Украинка Элина Свитолина потеряла две позиции

  • 13.08.2018 09:30
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

По итогам недели Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA потеряла две позиции и теперь занимает 7-е место.

Обойти украинку удалось Каролин Гарсии и Петре Квитовой. А уверенное лидерство с перевесом в 1900 очков имеет Симона Халеп, которая выиграла турнир в Монреале.

Леся Цуренко занимает 44-е место, Катерина Бондаренко - 86-е, а Катерина Козлова - 90-е.

Молодые Даяна Ястремская и Марта Костюк сейчас 103 и 131 соответственно.

ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ WTA.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Dragon9
    online
    Dragon9, 13.08.2018 09:56
    +1
    Зато фоток в інстаграмі дай Боже)
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