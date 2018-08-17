Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против Симоны Халеп (№1 WTA, Румыния).
Сегодня румынка в матче третьего круга обыграла австралику Эшли Барти.
Ориентировочное время – около полуночи по Киеву.
Ранее теннисистки встречались 4 разы, все победы на счету Халеп. Предыдущий раз румынка обыграла украинку во втором круге Уимблдона-2014.
Напомним, в третьем раунде Леся в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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