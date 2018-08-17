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Леся Цуренко – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального поединка на турнире в Цинциннати

  • 17.08.2018 20:50
  • 2297 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
17 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против Симоны Халеп (№1 WTA, Румыния).
 
Сегодня румынка в матче третьего круга обыграла австралику Эшли Барти.
 
Ориентировочное время – около полуночи по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались 4 разы, все победы на счету Халеп. Предыдущий раз румынка обыграла украинку во втором круге Уимблдона-2014.
 
Напомним, в третьем раунде Леся в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 17.08.2018 19:57
    0
    Барті в другому сеті вела з брейком, і я вже понадіялась, що буде третій. А нє, не втримала перевагу і вже Халеп веде
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.08.2018 20:07
    0
    Халеп справилась с Барти за полтора часа и у меня есть такое чувство, что вполсилы она против Леси играть не станет.
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    Максим Гаврилов
    online
      Максим Гаврилов, 17.08.2018 20:33
    +1
    От финала Цуренко-Свитолина не откажусь)))
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.08.2018 20:49
    0
    Максим Гаврилов, 17.08.2018 20:33
    От финала Цуренко-Свитолина не откажусь)))
    Скільки разів вже було коли починалисся розмови про можливий український фінал, наші дівчата одразу ж вилітали...
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