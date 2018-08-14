Серена УИЛЬМС: «Чувствовала, что не хватает скорости»

Серена Уильямс рассказала о том, какие проблемы испытывала при возвращении в теннис после родов:

«После Уимблдона я осознала, что мой путь в теннисе – приключение. Я наслаждаюсь им каждый день. Мне уже повезло, что я вернулась на корт и вновь играю в теннис.

Всегда сложно начинать. Когда я только вернулась на корт после родов, чувствовала, что мне не хватает скорости.

Я испытала столько эмоций после родов, меня они переполняли. И сейчас я обсуждаю эту тему, говорю о ней много, так как думаю, что многие люди испытывали такие же эмоции.

Я стремлюсь к совершенству во всем — в теннисе, в материнстве. И это не просто, поверьте мне! Каждый день я работаю над собой, чтобы быть лучше».

Напомним, Уильямс с победы стартовала на турнире в Цинциннати. Ранее американка показала, в каком платье сыграет на US Open-2018.