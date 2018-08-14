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Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Американская теннисистка в стартовом матче разбила Дарью Гаврилову из Австралии

  • 14.08.2018 09:07
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№27 WTA) победно стартовала на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче первого круга американка в двух сетах одолела представительницу Австралии Дарью Гаврилову (№23 WTA).
 
Также стоит отметить быстрый вылет победительницы Ролан Гаррос-2017 латвийки Алены Остапенко.
 
Цинциннати. Первый круг
 
Серена Уильямс (США) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:1, 6:2
Алена Остапенко (Латвия) – Ализе Корне (Франция) – 6:1, 5:7, 0:6
 
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Источник — Sport.ua

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