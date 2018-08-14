Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Цинциннати

09:09 — Nashwill

і будеш першим в черзі в психдиспансер

09:05 — krasawa555

СЕГОДНЯ ОТЫМЕЮТ КЛЮБ БЕЛО-ГОЛУБЫХ И Я ПЕРВЫЙ БУДУ КРИЧАТЬ ПРО КОНТОРУ))) ХА ХА

08:58 — Cortazar

А, продукт жизнедеятельности программы "великий позор"? Дело в том, что шуток не было, ...

08:54 — LembergWestUkraine

Всьо правильно Цтганков говорить ! Тут здача матчу Ворсклою 100% !Це щоб показати керівництву, що...