Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№27 WTA) победно стартовала на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. В матче первого круга американка в двух сетах одолела представительницу Австралии Дарью Гаврилову (№23 WTA).
Также стоит отметить быстрый вылет победительницы Ролан Гаррос-2017 латвийки Алены Остапенко.
Цинциннати. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:1, 6:2
Алена Остапенко (Латвия) – Ализе Корне (Франция) – 6:1, 5:7, 0:6
Источник — Sport.ua
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