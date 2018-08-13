Цинциннати. Цуренко легко обыграла Коллинз в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В стартовом поединке турнира украинка чуть более чем за час в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинз.
Цинциннати. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:2
Цуренко вышла на корт полностью уверенной в своих силах, а вот Коллинз была не похожа на себя. Первый сет был проигран американкой в одну калитку, за целую партию она взяла 9 очков против 24 у украинки.
Отметим, что предыдущий раз «баранку» в партии от Леси получала Коко Вандевей во втором круге Ролан Гаррос.
Во второй партии ситуация не изменилась, Цуренко немного сбавила обороты и позволила сопернице проиграть не так разгромно, но все же практически без шансов. Двойной брейкпоинт американки во втором гейме – исключение из правил.
Во втором круге Цуренко встретится с действующей чемпионкой турнира Гарбинье Мугурусой.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну а Лесю с победой!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.