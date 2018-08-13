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Цинциннати. Цуренко легко обыграла Коллинз в первом круге

Вторая ракетка Украины в двух сетах переиграла американку

  • 13.08.2018 19:15
  • 403 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В стартовом поединке турнира украинка чуть более чем за час в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинз.
 
Цинциннати. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:2
 
Цуренко вышла на корт полностью уверенной в своих силах, а вот Коллинз была не похожа на себя. Первый сет был проигран американкой в одну калитку, за целую партию она взяла 9 очков против 24 у украинки.
 
Отметим, что предыдущий раз «баранку» в партии от Леси получала Коко Вандевей во втором круге Ролан Гаррос.
 
Во второй партии ситуация не изменилась, Цуренко немного сбавила обороты и позволила сопернице проиграть не так разгромно, но все же практически без шансов. Двойной брейкпоинт американки во втором гейме – исключение из правил.
 
Во втором круге Цуренко встретится с действующей чемпионкой турнира Гарбинье Мугурусой.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kh_2018
    online
      kh_2018, 13.08.2018 19:19
    +1
    Коллинз просто отдала игру своими аутами и ошибками (явно что-то было у неё не так перед игрой).
    Ну а Лесю с победой!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.08.2018 19:23
    +2
    Ожидавшейся мной интересной игры не получилось. Коллинз сама отдала все, что было можно. Леся не делала ничего особенного, воспользовавшись подарками соперницы. Дальше действующая чемпионка Мугуруса, которая не играла аж с Уимблдона из-за травмы руки. Есть шанс, что она пока не очень готова и можно будет навязать ей борьбу. Но ниже своего уровня испанка не опустится в любом случае, поэтому Лесе самой нужно будет показать все свое умение.
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