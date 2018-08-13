Цинциннати. Цуренко легко обыграла Коллинз в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В стартовом поединке турнира украинка чуть более чем за час в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинз.

Цинциннати. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:2

Цуренко вышла на корт полностью уверенной в своих силах, а вот Коллинз была не похожа на себя. Первый сет был проигран американкой в одну калитку, за целую партию она взяла 9 очков против 24 у украинки.

Во второй партии ситуация не изменилась, Цуренко немного сбавила обороты и позволила сопернице проиграть не так разгромно, но все же практически без шансов. Двойной брейкпоинт американки во втором гейме – исключение из правил.

Во втором круге Цуренко встретится с действующей чемпионкой турнира Гарбинье Мугурусой.