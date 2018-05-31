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Ролан Гаррос. Цуренко обыграла 15-ю ракетку мира и вышла в третий круг

Украинка снова проиграла первую партию, но смогла вырвать победу в матче

  • 31.05.2018 17:49
  • 2815 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинкая теннисистка Леся Цуренко ушпешно преодолела стадию второго круга на Открытом чемпионате Франции. В поединке за выход в третий раунд украинка переиграла 15-й номер посева американку Коко Вандевей.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Коко Вандевей (США) – 3:6, 6:4, 6:0
 
Обе теннисистки начали первый сет не лучшим образом. Цуренко отдала свою первую подачу, а брейкпоинты в первом и третьем гейме не реализовала. Вандевей завладела инициативой и больше старалась не давать украинке шансов на приеме, играя при этом, как показалось, даже не в полную силу. Скорость первой подачи американки доходила до 190 км/ч и только невысокий процент точности позволял Лесе создавать хоть какую-то конкуренцию во время геймов соперницы. К сожалению, несколько двойных, в том числе и во время брейкпоинта также сказались на результате. 26-летней американке хватило класса завершить партию в свою пользу.
 
Во втором сете Цуренко мобилизировала силы и наконец-то сделал брейк, поведя в счете 3:0. Вандевей быстро смекнула, что затягивать поединок не стоит и отыгралась. После часа игры теннисистки немного устали и стали все чаще ошибаться. Это было на руку Цуренко, которая сегодня продемонстрировала необыкновенную для себя стойкость в психологическом плане. А вот у Вандевей несколько раз доходило до истерики. Ключевым в мачте стал 10-й гейм второго сета, во время которого Цуренко заработала двойной сетбол, который был успешно реализован.
 
В третьей партии Леся играла в свое удовольствие и от соперницы, которая сыпала невынужденными, как из рога изобилия. На свои подачах у украинки проблем не было, на приеме, как ни странно, тоже. В результатие «баранка» для американки, которая уже второй раз подряд в мачте с украинкой остается у разбитого корыта.
 
 
Отметим, что Цуренко защитила прошлогодние очки на Ролан Гаррос, повторив лучшее достижение в Париже. Далее можно играть только в плюс.
 
В третьем круге Цуренко встретится с 19-й сеяной Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
 
Напомним, в первом круге Леся также в трех партиях одолела Штефани Фегеле из Швейцарии.
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Источник — Sport.ua

(10 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 31.05.2018 17:55
    +4
    Грала би так Леся завжди як в 3-му сеті, була би в ТОП-10 вже давно!!! Успіху з Рибариковою, хоча вона й незручна соперниця для неї.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2018 17:57
    +9
    Леся пока удивляет. Выиграть два подряд трехсетовых матча, в каждом из которых еще и уступив первый сет - совсем на нее не похоже. Сегодня по первому сету было непонятно, за счет чего можно вернуться в игру, но Леся нашла возможность зацепиться за спад в игре Вандевей. И в третьем сете так и не отпустила ее, не дав шанса для камбэка.
    Прошлогодний третий круг защищен, можно задуматься и о большем. Неплохо бы взять реванш у Рыбариковой за прошлогодний Уимблдон. Тем более, словачка тоже отнюдь не грунтовый игрок.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2018 17:58
    +8
    И, кстати, отличный подарок себе на вчерашний день рождения.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 31.05.2018 18:22
    0
    Адміни,поправтесь,будьласка ключовим став десятий гейм,де Цуренко заробила подвійний матчбол"там має бути сетбол... Леся молодець-поки її бажання справджуються...дуже мало невимушених помилок і загалом досить пристойна гра і психологічна врівноваженість,наступна-Рибарікова...шанс є
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