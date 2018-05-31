Ролан Гаррос. Цуренко обыграла 15-ю ракетку мира и вышла в третий круг

Украинкая теннисистка Леся Цуренко ушпешно преодолела стадию второго круга на Открытом чемпионате Франции. В поединке за выход в третий раунд украинка переиграла 15-й номер посева американку Коко Вандевей.

Ролан Гаррос. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Коко Вандевей (США) – 3:6, 6:4, 6:0

Обе теннисистки начали первый сет не лучшим образом. Цуренко отдала свою первую подачу, а брейкпоинты в первом и третьем гейме не реализовала. Вандевей завладела инициативой и больше старалась не давать украинке шансов на приеме, играя при этом, как показалось, даже не в полную силу. Скорость первой подачи американки доходила до 190 км/ч и только невысокий процент точности позволял Лесе создавать хоть какую-то конкуренцию во время геймов соперницы. К сожалению, несколько двойных, в том числе и во время брейкпоинта также сказались на результате. 26-летней американке хватило класса завершить партию в свою пользу.

Во втором сете Цуренко мобилизировала силы и наконец-то сделал брейк, поведя в счете 3:0. Вандевей быстро смекнула, что затягивать поединок не стоит и отыгралась. После часа игры теннисистки немного устали и стали все чаще ошибаться. Это было на руку Цуренко, которая сегодня продемонстрировала необыкновенную для себя стойкость в психологическом плане. А вот у Вандевей несколько раз доходило до истерики. Ключевым в мачте стал 10-й гейм второго сета, во время которого Цуренко заработала двойной сетбол, который был успешно реализован.

В третьей партии Леся играла в свое удовольствие и от соперницы, которая сыпала невынужденными, как из рога изобилия. На свои подачах у украинки проблем не было, на приеме, как ни странно, тоже. В результатие «баранка» для американки, которая уже второй раз подряд в мачте с украинкой остается у разбитого корыта.

Отметим, что Цуренко защитила прошлогодние очки на Ролан Гаррос, повторив лучшее достижение в Париже. Далее можно играть только в плюс.

В третьем круге Цуренко встретится с 19-й сеяной Магдаленой Рыбариковой из Словакии.