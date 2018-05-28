Ролан Гаррос. Цуренко обыграла Фёгеле и вышла во второй круг

Украинкая теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела стадию первого круга на Открытом чемпионате Франции. В стартовом поединке вторая ракетка Украины в трех сетах переиграла швейцарку Штефани Фёгеле.

Ролан Гаррос. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Штефани Фёгеле (Швейцария) – 4:6, 6:2, 6:2

Сегодняшний матч немного повторил сценарий поединка этих же теннисисток в финале турнира в Акапулько. Тогда швейцарка также выиграла первый сет, но в итоге уступила. Разница лишь в том, что сегодня Цуренко отыгралась гораздо легче и спокойнее. Даже невзирая на долгую раскачку, класс украинки и самое главное желание позволили выиграть первый поединок в нынешнем грунтовом сезоне.

В первом сете шла равная борьба, теннисистки дважды обменялись брейками, но при счете 5:4 швейцарка заработала сетбол и оперативно его реализовала. Что-то подобное было и в Мексике.

Второй сет начался с 0:2 и заявления о четвертьфинале для Цуренко сразу же вспомнились с иронической улыбкой. Но украинка доказала, что, как минимум, первый круг она проходить обязана. До конца партии швейцарка не смогла выиграть ни одного гейма, хотя за свои подачи боролась до последнего.

Третий сет должен был стать легкой прогулкой для Леси, которая обрела психологическую увереннось. Первые 5 геймов ушли в пользу украинки (11 геймов стрик), но потом она немного расслабилась и уже пришлось немного постараться, чтобы все-таки довести матч до победы.

В целом, качество тенниса от обеих тенниситок было не очень высокого уровня, но хочется верить, что Цуренко запомнит вторую половину встречи и будет только прибавлять. Тем более, что во втором круге ее ждет Коко Вандевей. С американкой Леся не так давно играла и побеждала. Тем более на грунте 15-я ракетка мира будет уязвимой.