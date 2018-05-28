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Ролан Гаррос. Цуренко обыграла Фёгеле и вышла во второй круг

Вторая ракетка Украины проиграла первую партию, но сумела совершить камбэк

  • 28.05.2018 20:27
  • 1524 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинкая теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела стадию первого круга на Открытом чемпионате Франции. В стартовом поединке вторая ракетка Украины в трех сетах переиграла швейцарку Штефани Фёгеле.

Ролан Гаррос. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Штефани Фёгеле (Швейцария) – 4:6, 6:2, 6:2

Сегодняшний матч немного повторил сценарий поединка этих же теннисисток в финале турнира в Акапулько. Тогда швейцарка также выиграла первый сет, но в итоге уступила. Разница лишь в том, что сегодня Цуренко отыгралась гораздо легче и спокойнее. Даже невзирая на долгую раскачку, класс украинки и самое главное желание позволили выиграть первый поединок в нынешнем грунтовом сезоне.

В первом сете шла равная борьба, теннисистки дважды обменялись брейками, но при счете 5:4 швейцарка заработала сетбол и оперативно его реализовала. Что-то подобное было и в Мексике.
 
Второй сет начался с 0:2 и заявления о четвертьфинале для Цуренко сразу же вспомнились с иронической улыбкой. Но украинка доказала, что, как минимум, первый круг она проходить обязана. До конца партии швейцарка не смогла выиграть ни одного гейма, хотя за свои подачи боролась до последнего.
 
Третий сет должен был стать легкой прогулкой для Леси, которая обрела психологическую увереннось. Первые 5 геймов ушли в пользу украинки (11 геймов стрик), но потом она немного расслабилась и уже пришлось немного постараться, чтобы все-таки довести матч до победы.
 
В целом, качество тенниса от обеих тенниситок было не очень высокого уровня, но хочется верить, что Цуренко запомнит вторую половину встречи и будет только прибавлять. Тем более, что во втором круге ее ждет Коко Вандевей. С американкой Леся не так давно играла и побеждала. Тем более на грунте 15-я ракетка мира будет уязвимой.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2018 20:30
    +2
    Нужно сохранить настрой второй половины поединка к матчу с Вандевей. Тогда можно и побороться за победу, все-таки где грунт, а где американка.
    Ссылка
    winner2012
    online
    winner2012, 28.05.2018 20:30
    +2
    Я вовоемя включился, при счете 3:2 во втором сете. С тех пор Леся лишь 2 гейма проиграла. Правда соперница когда не было уже что терять включилась и только с 4-го матч бола удалось завершить игру победой. В конце заставила понервничать!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.05.2018 20:31
    -1
    После провального первого было реально ссыкотно за проигрыш. Но все же Леся молодец, переборола и саму себя и соперницу, с победой, и верим в удачу в матче с Вандевеге!!!
    Ссылка
    bandera1996
    online
      bandera1996, 28.05.2018 20:32
    +1
    Andy Chak, 28.05.2018 20:31
    После провального первого было реально ссыкотно за проигрыш. Но все же Леся молодец, переборола и саму себя и соперницу, с победой, и верим в удачу в матче с Вандевеге!!!
    Сомневаюсь, что Лесе нужны такие гореБолельщики
    Ссылка
    bandera1996
    online
      bandera1996, 28.05.2018 20:34
    -1
    Stanislav Matusevych, 28.05.2018 20:30
    Нужно сохранить настрой второй половины поединка к матчу с Вандевей. Тогда можно и побороться за победу, все-таки где грунт, а где американка.
    Создаётся такое впечатление, что по вашим словам Украинки могут проиграть или из-за ошибок соперниц, или из-за неудобного покрытия. Но не из-за своего мастерства(таланта)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.05.2018 20:34
    -4
    bandera1996, 28.05.2018 20:32
    Andy Chak, 28.05.2018 20:31 После провального первого было реально ссыкотно за проигрыш. Но все же Леся молодец, переборола и саму себя и соперницу, с победой, и верим в удачу в матче с Вандевеге!!! Сомневаюсь, что Лесе нужны такие гореБолельщики

    если так, то такие шапкозакидатели-поцриоты, тем более)))
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 28.05.2018 20:41
    +1
    взяла 11 геймов подряд. Но матч был скучный, наверное далеко на РГ не зайдет.
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    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 28.05.2018 20:47
    0
    bandera1996, 28.05.2018 20:34
    Stanislav Matusevych, 28.05.2018 20:30 Нужно сохранить настрой второй половины поединка к матчу с Вандевей. Тогда можно и побороться за победу, все-таки где грунт, а где американка. Создаётся такое впечатление, что по вашим словам Украинки могут проиграть или из-за ошибок соперниц, или из-за неудобного покрытия. Но не из-за своего мастерства(таланта)
    У 15-го номера посева мастерства, поди, не меньше ;) Так что любые факторы помощи нам не помешают.
    Ссылка
    m24748
    online
      m24748, 28.05.2018 20:47
    +1
    Молодчина Леся, выиграла очень трудный матч, красава.
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    Navarh
    online
    Navarh, 28.05.2018 20:52
    0
    В прошлом году вылетела в каком раунде?
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