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Цуренко нацелена на четвертьфинал Ролан Гаррос

Леся Цуренко – о предстоящем выступлении на Ролан Гаррос

  • 24.05.2018 11:32
  • 647 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

На следующей неделе Лесе Цуренко предстоит стартовать на втором в сезоне турнире Большого Шлема – Ролан Гаррос. Украинка уже прибыла в Париж и заявила, что нацелена на выход в четвертьфинал:

«Вы находитесь в потрясающей физической форме – как себя чувствуете в целом?
Все класс. Чувствую себя просто хо-ро-шо. Меня ничего не беспокоит, и форма, и настроение накануне старта – в полном порядке.

Дмитрий Бричек, с которым, по сути, связан ваш подъем до нынешних высот, больше не ваш тренер?
Скажу так: в наших трудовых отношениях наступила пауза. Ничего страшного не произошло. Мы ни в какой не в ссоре, продолжаем нормально общаться. Просто нужен некоторый перерыв, чтобы немножко отдохнуть друг от друга. Как будет дальше? Пока не знаю. К чему-то конкретному мы не пришли. С новым тренером Адриано Альбанези мы работаем вторую неделю, но и с ним никаких договоренностей нет. Можно сказать, я нахожусь в свободном полете. Пробую что-то новое и посмотрим, как пойдет дальше.

Сколько вы проработали вместе с Бричеком?
Пять с половиной лет.

И как оцените этот период?
Исключительно положительно. То, как мы начинали, и то, к чему мы пришли – однозначно позитив. Он проявляется во всем. Прежде всего в моей игре – многое изменилось в тактике и технике, и это огромная заслуга Димы. Результаты же отражаются в моих нынешних рейтинговых позициях, в заработанных призовых. Словом, никаких плохих комментариев в его адрес вы от меня точно не дождетесь. Разногласий не было – пришли к обоюдному заключению, что пауза будет полезной.

Как на вашем горизонте появился Адриано Альбанези?
Мой агент – итальянец, и он давно знает Адриано. Собственно, благодаря ему мы и работаем сейчас вместе в Париже.

Расскажите немного о вашем коуче.
Адриано Альбанези еще совсем недавно сам выходил на корт. Впрочем, он и сейчас до сих пор участвует в клубных соревнованиях. Находится в прекрасной физичекой форме и имеет достаточно серьезный тренерский опыт. Он возглавляет теннисную академию в Риме. У него большая семья, трое детей, так что точно каждую неделю он со мной ездить не будет.

На каком турнире вас можно будет увидеть вместе после Ролан Гаррос?
На данный момент у нас распланирован только турнир в Париже, а дальше посмотрим. Я вообще не против один или два турнира поиграть одной без наставника. Чувствую, что мне это нужно хотя бы попробовать.

По части жеребьевки вас можно отнести к везучим или невезучим?
Ой, тут точно 50 на 50. Бывало и с первой сеяной играла , и с квалифайером, и с обладательницей wild card. Признаюсь, сейчас посылаю нужные сигналы наверх – прошу, чтобы была хорошая сетка. Вот так и загадываю: «Хочу хорошую сетку!».

Достижение какой минимальной стадии принесет вам внутреннее удовлетворение?
Четвертьфинал меня устроит. В прошлом году я дошла до третьего круга, так что сейчас хочу забраться немножко дальше».

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Источник — Xsport

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 24.05.2018 12:19
    +1
    1 коло
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.05.2018 12:31
    -1
    Про чвертьфінал насмішила.
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