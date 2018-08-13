Серена Уильямс на US Open сыграет в платье дизайнера Louis Vuitton

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс сыграет на предстоящем US Open в платье Nike дизайна Вирджила Абло – главы бренда Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton.

Форма состоит из платья на одно плечо с пышной юбкой из тюля, выполненного в черном и лавандовом цветах. На груди расположен фирменный элемент стиля Абло для Off-White: взятое в кавычки слово Logo, совмещенное с логотипом Nike. Также Серена сыграет в кастомизированных кроссовках NikeCourt Flare, а вне матчей будет носить кожаный жакет, оформленный в стилистике Off-White.

Напомним, ранее 37-летний Абло создал для Nike линию кроссовок, а также коллекцию, приуроченную к чемпионату мира по футболу-2018.