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Серена Уильямс на US Open сыграет в платье дизайнера Louis Vuitton

Форму Nike разработал Вирджила Абло

  • 13.08.2018 22:12
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс сыграет на предстоящем US Open в платье Nike дизайна Вирджила Абло – главы бренда Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton.
 
Форма состоит из платья на одно плечо с пышной юбкой из тюля, выполненного в черном и лавандовом цветах. На груди расположен фирменный элемент стиля Абло для Off-White: взятое в кавычки слово Logo, совмещенное с логотипом Nike. Также Серена сыграет в кастомизированных кроссовках NikeCourt Flare, а вне матчей будет носить кожаный жакет, оформленный в стилистике Off-White.
 
 
Напомним, ранее 37-летний Абло создал для Nike линию кроссовок, а также коллекцию, приуроченную к чемпионату мира по футболу-2018.
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Источник — Sports.ru

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