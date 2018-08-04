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Серена Уильямс снялась с турнира в Монреале

Американа отказалась от участия по личным причинам

  • 04.08.2018 17:59
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Канады, который пройдет на следующей неделе в Монреале. Сообщается, что это случилось по личным причинам.
 
В первом круге Серена должна была играть с Ализе Корне, а во втором могла встретиться с Анжелик Кербер в повторении финала «Уимблдона».
 
Добавим, что место Серены в основной сетке займет Татьяна Мария из Германии.
 
 
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Источник — Twitter

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