Серена Уильямс снялась с турнира в Монреале

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Канады, который пройдет на следующей неделе в Монреале. Сообщается, что это случилось по личным причинам.

В первом круге Серена должна была играть с Ализе Корне, а во втором могла встретиться с Анжелик Кербер в повторении финала «Уимблдона»

Добавим, что место Серены в основной сетке займет Татьяна Мария из Германии.