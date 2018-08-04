Серена Уильямс снялась с турнира в Монреале

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Канады, который пройдет на следующей неделе в Монреале. Сообщается, что это случилось по личным причинам.
В первом круге Серена должна была играть с Ализе Корне, а во втором могла встретиться с Анжелик Кербер в повторении финала «Уимблдона».
Добавим, что место Серены в основной сетке займет Татьяна Мария из Германии.
Ранее с турнира из-за травм снялись американки Медисон Киз и Коко Вандевей.
Источник — Twitter
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