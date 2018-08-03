Ван Эйтванк и Кырстя заменят Киз и Вандевей в Монреале

Американские теннисистки Медисон Киз и Коко Вандевей снялись с Открытого чемпионата Канады, который с 6 по 12 августа пройдет в Монреале.

Вместо представительниц США в основной сетке турнира серии Премьер 5 выступят бельгийка Алисон Ван Эйтванк и румынка Сорана Кырстя.

Отметим, что Киз травмировала запьястье и также снялась с турнира в Сан-Хосе, не сумев защитить прошлогоднюю победу.

Вандевей, которая в прошлом году также играла в финале турнира в Сан-Хосе, травмировала голеностоп.