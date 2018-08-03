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Ван Эйтванк и Кырстя заменят Киз и Вандевей в Монреале

Американки снялись с Открытого чемпионата Канады из-за травм

  • 03.08.2018 23:03
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Коко Вандевей
© Коко Вандевей
Американские теннисистки Медисон Киз и Коко Вандевей снялись с Открытого чемпионата Канады, который с 6 по 12 августа пройдет в Монреале.
 
Вместо представительниц США в основной сетке турнира серии Премьер 5 выступят бельгийка Алисон Ван Эйтванк и румынка Сорана Кырстя.
 
Отметим, что Киз травмировала запьястье и также снялась с турнира в Сан-Хосе, не сумев защитить прошлогоднюю победу.
 
Вандевей, которая в прошлом году также играла в финале турнира в Сан-Хосе, травмировала голеностоп.
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Источник — Sport.ua

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