Ван Эйтванк и Кырстя заменят Киз и Вандевей в Монреале

Американские теннисистки Медисон Киз и Коко Вандевей снялись с Открытого чемпионата Канады, который с 6 по 12 августа пройдет в Монреале.
Вместо представительниц США в основной сетке турнира серии Премьер 5 выступят бельгийка Алисон Ван Эйтванк и румынка Сорана Кырстя.
Отметим, что Киз травмировала запьястье и также снялась с турнира в Сан-Хосе, не сумев защитить прошлогоднюю победу.
Вандевей, которая в прошлом году также играла в финале турнира в Сан-Хосе, травмировала голеностоп.
Источник — Sport.ua
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