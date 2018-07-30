Изнер выиграл турнир в Атланте

В финале хардового турнира АТР 250 в Атланте встретились два американца – Джон Изнер и Райан Харрисон.
Изнер сумел переломить ход встречи и одержал победу в трех сетах – 5:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.
Таким образом, Изнер защитил прошлогодний титул в Атланте. Для Джона это уже пятая победа в карьере на турнире в Атланте и суммарно 14-ая на турнирах АТР.
В обновленной версии рейтинга АТР Изнер сохранил за собой 9-ю строчку. Ранее американец добрался до полуфинала Уимблдона, где уступил Кевину Андерсону.
Источник — Sport.ua
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