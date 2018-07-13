Уимблдон. Андерсон и Изнер выдали рекордный матч и вошли в историю

Сегодня Кевин Андерсон в полуфинале Уимблдона прошел Джона Изнера, выиграв в пяти сетах.

Матч длился целых 6 часов и 42 минуты, войдя в историю тенниса. Этот поединок стал 4-м самым долгим в истории. Любопытно, что тот же Изнер поучаствовал в самым долгом матче в истории.

На Уимблдоне-2010 Изнер выдал 11-часовое противостояние с Николя Маю (70:68).

В топ-3 самых продолжительных баталий еще входят два матча Кубка Дэвиса, а сегодняшний поединок замыкает четверку.

Кроме того, этот матч побил прежний рекорд по продолжительности полуфиналов на Уимблдоне (Джокович - дель Потро в 2013-м году), а также матчей, сыгранных на Центральном корте турнира, и на стадии 1/2 финала на всех четырех турнирах Grand Slam.