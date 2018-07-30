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Рейтинг АТР. Долгополов поднялся на одну строчку, Стаховский – на три

Опубликована обновленная версия рейтинга АТР

  • 30.07.2018 09:47
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

В свежей версии рейтинга АТР в топ-10 никаких изменений не произошло. Звание первой ракетки мира сохранил Рафаэль Надаль.

Отмечаем прогресс двух лучших теннисистов Украины. Александр Долгополов поднялся на 1 строчку и теперь идет 77-м. Сергей Стаховский поднялся сразу на 3 строчки и занимает 117-е место.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Источник — Sport.ua

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