Рейтинг АТР. Долгополов поднялся на одну строчку, Стаховский – на три

В свежей версии рейтинга АТР в топ-10 никаких изменений не произошло. Звание первой ракетки мира сохранил Рафаэль Надаль.

Отмечаем прогресс двух лучших теннисистов Украины. Александр Долгополов поднялся на 1 строчку и теперь идет 77-м. Сергей Стаховский поднялся сразу на 3 строчки и занимает 117-е место.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.