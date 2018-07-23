Рейтинг АТР. Долгополов потерял 15 позиций

В обновленной версии рейтинга АТР первая ракетка Украины Александр Долгополов потерял 15 мест и опустился на 78-ю строчку. Это связано с пропуском турнира в Бостаде, где Долгополов в прошлом году добрался до финала.

Потерял 4 позиции и Сергей Стаховский, который теперь занимает 120-е место. Илья Марченко остался 327-м.

Звание первой ракетки мира сохранил Рафаэль Надаль. Единственное изменение в топ-10 – Доминик Тим поднялся на 8-е место, обойдя Джона Изнера.

Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь.