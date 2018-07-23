Рейтинг АТР. Долгополов потерял 15 позиций

В обновленной версии рейтинга АТР первая ракетка Украины Александр Долгополов потерял 15 мест и опустился на 78-ю строчку. Это связано с пропуском турнира в Бостаде, где Долгополов в прошлом году добрался до финала.
Потерял 4 позиции и Сергей Стаховский, который теперь занимает 120-е место. Илья Марченко остался 327-м.
Звание первой ракетки мира сохранил Рафаэль Надаль. Единственное изменение в топ-10 – Доминик Тим поднялся на 8-е место, обойдя Джона Изнера.
Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь.
Источник — Sport.ua
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