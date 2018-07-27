Дема и Белоконь вышли в полуфинал чемпионата Европы

Во как, оно ещё пытается быть "экспертом".... Вышвырнутое пожизненно из футбола.... И т...

Конечно продавать людей за 50 лямов в клубы калибра МЮ это не мировой менеджмент. Мировой это ког...

09:25 — zalik67

А для других ДОПУСТИМО??????

09:18 — avaxi1

Для тех кто в танке. Матч в Одессу перенесли не из-за стадиона, и не из-за города. Ближайший межд...

09:11 — Юрий Алпатов

Я не был на стадионе, но по картинке шведы играли очень сильно. Даже в касание, Мариуполь просто ...

09:11 — fcshahray

А Шведам???

09:09 — fcshahray

В Мариуполе матч будет? Павелко гарантирует норвежцам безопасность? Говно Рената Ихтамнетова!

09:08 — Юрий Алпатов

Извини Леха, Я не могу себя заставить болеть за команду которая имеет двойные станларты, надо быт...