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Дема и Белоконь вышли в полуфинал чемпионата Европы

Украинский дуэт, посеянный под первым номером, уверенно движется к победе

  • 27.07.2018 08:09
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БТУ. Виктория Дема и Маргарита Белоконь
© БТУ. Виктория Дема и Маргарита Белоконь
Украинский дуэт Виктория Дема и Маргарита Белоконь вышел в полуфинал чемпионата Европы U18, который проходит в Швейцарии.
 
В четвертьфинале лидеры посева Дема и Белоконь в непростом матче обыграли восьмых сеяных, сербок Тамару Малешевич и Анджелу Скробонью: 6-3, 1-6, 10-4.
 
В 1/2 финала украинская пара встретится с третьими ракетками турнира - румынским дуэтом Сельма Стефания Кадар / Андрея Пришакариу.
 
Напомним, что Виктория Дема вчера также выиграла свой поединок в одиночной сетке соревнований.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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