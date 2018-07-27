Дема и Белоконь вышли в полуфинал чемпионата Европы

Украинский дуэт Виктория Дема и Маргарита Белоконь вышел в полуфинал чемпионата Европы U18, который проходит в Швейцарии.
В четвертьфинале лидеры посева Дема и Белоконь в непростом матче обыграли восьмых сеяных, сербок Тамару Малешевич и Анджелу Скробонью: 6-3, 1-6, 10-4.
В 1/2 финала украинская пара встретится с третьими ракетками турнира - румынским дуэтом Сельма Стефания Кадар / Андрея Пришакариу.
Напомним, что Виктория Дема вчера также выиграла свой поединок в одиночной сетке соревнований.
Чемпионат Европы U18 пройдет с 23 по 29 июля в Клостерсе.
Источник — Большой теннис Украины
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