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Дема пробилась в 1/4 финала юниорского чемпионата Европы

Украинская теннисистка продолжает борьбу на турнире

  • 26.07.2018 20:05
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btu.org.ua. Виктория Дема
© btu.org.ua. Виктория Дема

На юниорском чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии, украинская теннисистка Виктория Дема вышла в 1/4 финала.

В 1/8 финала Дема справилась с Юлией Готовко - 6:4, 6:3.

В следующем раунде Дема будет противостоять Леони Кунг, которая вышла в финал недавнего юниорского Уимблдона.

У парней в 1/4 финал турнира вышел Алексей Крутых. Там он сыграет с Валентином Ройером из Франции.

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Источник — Sport.ua

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