Дема пробилась в 1/4 финала юниорского чемпионата Европы

На юниорском чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии, украинская теннисистка Виктория Дема вышла в 1/4 финала.
В 1/8 финала Дема справилась с Юлией Готовко - 6:4, 6:3.
В следующем раунде Дема будет противостоять Леони Кунг, которая вышла в финал недавнего юниорского Уимблдона.
У парней в 1/4 финал турнира вышел Алексей Крутых. Там он сыграет с Валентином Ройером из Франции.
Источник — Sport.ua
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