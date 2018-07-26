Дема пробилась в 1/4 финала юниорского чемпионата Европы

На юниорском чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии, украинская теннисистка Виктория Дема вышла в 1/4 финала.

В 1/8 финала Дема справилась с Юлией Готовко - 6:4, 6:3.

В следующем раунде Дема будет противостоять Леони Кунг, которая вышла в финал недавнего юниорского Уимблдона.

У парней в 1/4 финал турнира вышел Алексей Крутых. Там он сыграет с Валентином Ройером из Франции.