Четыре представителя Украины выступят на ЧЕ по теннису

Четыре представителя Украины выступят на чемпионате Европы по теннису. Трое начнут выступления со второго круга.

Виктория Дема получила третий номер посева и в первом матче сыграет против австрийки Нади Рамскоглер. В прошлом году 17-летняя киевлянка уже играла на чемпионате Европы: в одиночном разряде она дошла до четвёртого круга и выиграла парный титул вместе с Мартой Костюк, которая стала финалисткой одиночного турнира.

Маргарита Белоконь, посеянная под четвертым номером, во втором круге встретится со швейцарской теннисисткой Йоанной Цугер.

Алексей Крутых во втором круге сыграет против Александроса Румписа из Греции, а Илья Белобородько, в свою очередь, выступление начнёт с первого круга, в котором встретится с белорусом Артемом Бардиным.

Чемпионат Европы U18 пройдет в 23 по 29 июля в Клостерсе (Швейцария).