Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Четыре представителя Украины выступят на ЧЕ по теннису

Дема, Белоконь, Крутых и Белобородько сыграют на континентальном первенстве

  • 22.07.2018 18:55
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема
© btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема
Четыре представителя Украины выступят на чемпионате Европы по теннису. Трое начнут выступления со второго круга.
 
Виктория Дема получила третий номер посева и в первом матче сыграет против австрийки Нади Рамскоглер. В прошлом году 17-летняя киевлянка уже играла на чемпионате Европы: в одиночном разряде она дошла до четвёртого круга и выиграла парный титул вместе с Мартой Костюк, которая стала финалисткой одиночного турнира.
 
Маргарита Белоконь, посеянная под четвертым номером, во втором круге встретится со швейцарской теннисисткой Йоанной Цугер.
 
Алексей Крутых во втором круге сыграет против Александроса Румписа из Греции, а Илья Белобородько, в свою очередь, выступление начнёт с первого круга, в котором встретится с белорусом Артемом Бардиным.
 
Чемпионат Европы U18 пройдет в 23 по 29 июля в Клостерсе (Швейцария).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.