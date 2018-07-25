Халеп выступит в Нью-Хэйвене

Симона Халеп получил от организаторов турнира WTA в Нью-Хэйвене (17-26 августа) уайлд кард.
«Я очень рада, что получила возможность вернуться в Коннектикут этим летом. Благодарна организаторам за уайлд-кард. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении в 2013 году, когда я завоевала титул. Мне всегда нравилось выступать перед местными болельщиками.
Сильный состав участниц и условия, похожие на те, в которых мы будем играть в Нью-Йорке, обеспечат прекрасную возможность подготовиться к US Open. С нетерпением жду возвращения на этот турнир», - заявила Халеп.
В обновленной версии рейтинга WTA Халеп сохранила за собой звание первой ракетки мира.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Монреале.
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