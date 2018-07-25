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Серена Уильямс выступит в Монреале

Американка получила уайлд-кард от организаторов турнира

  • 25.07.2018 10:08
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Организаторы турнира WTA Premier 5 в Монреале (6-13 августа) предоставили уайлд-кард экс-первой ракетке мира Серене Уильямс:

Об этом объявил директор турнира Юджин Лапьер:

«Конечно же для нас огромное удовольствие объявить о предоставлении уайлд кард Серене Уильямс. После объявления списка участниц там не хватало только Серены до состава мечты.

Она впечатлила всех скоростью возвращения на высочайший уровень. Она всегда была бойцом и доказала это еще раз. Я знаю, что болельщики будут счастливы видеть игру Серены в Монреале».

Также уайлд-кард получил Виктория Азаренко. Еще две обладательницы уайлд-кардов станут известны позже.

На Уимблдоне Серена Уильямс сумела добраться до финала, после чего поднялась на 27-е место в рейтинге WTA.

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