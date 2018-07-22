Козлова сыграет на турнире в Москве

Украинская теннисистка Катерина Козлова примет участие в грунтовом турнире WTA International в Москве.

Третья ракетка Украины сыграет в одиночном и в парном разряде.

В первом круге одиночного турнира Козлова сразится с победительницей квалификации. На старте парного разряда украинка в паре с Натальей Вихлянцева (Россия) сыграет против Анны Калинской (Россия) и Виктории Кужмовой (Словакия).