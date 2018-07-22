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Козлова сыграет на турнире в Москве

Украинская теннисистка примет участие в турнире Moscow River Cup

  • 22.07.2018 18:30
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова примет участие в грунтовом турнире WTA International в Москве.
 
Третья ракетка Украины сыграет в одиночном и в парном разряде.
 
В первом круге одиночного турнира Козлова сразится с победительницей квалификации. На старте парного разряда украинка в паре с Натальей Вихлянцева (Россия) сыграет против Анны Калинской (Россия) и Виктории Кужмовой (Словакия).
 
 
Напомним, Свитолина не сыграет на турнире Moscow River Cup.
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Источник — Sport.ua

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