Козлова сыграет на турнире в Москве

Украинская теннисистка Катерина Козлова примет участие в грунтовом турнире WTA International в Москве.
Третья ракетка Украины сыграет в одиночном и в парном разряде.
В первом круге одиночного турнира Козлова сразится с победительницей квалификации. На старте парного разряда украинка в паре с Натальей Вихлянцева (Россия) сыграет против Анны Калинской (Россия) и Виктории Кужмовой (Словакия).
Ранее Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Чехии.
Напомним, Свитолина не сыграет на турнире Moscow River Cup.
Источник — Sport.ua
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