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Свитолина не сыграет на турнире Moscow River Cup

Из украинок в столице РФ могут выступить Катерина Козлова и Ангелина Калинина

  • 12.06.2018 20:13
  • 551 просмотр
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не будет участвовать в турнире «Moscow River Cup», который пройдет в столице России.
 
Напомним, в декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена и Свитолина.
 
 
Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.
 
Соревнования WTA «Moscow River Cup» впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 12.06.2018 20:24
    -2
    Что и следовало ожидать, а то все сразу панику подняли. После травы играть на грунте, а потом переходить на хард, даже за большие деньги не стоит.
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 12.06.2018 20:25
    +4
    Козлова подумай добре,не будь казліной.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.06.2018 20:34
    0
    Очевидное, о котором я говорил еще зимой, стало реальностью. Как бы еще всех остальных наших теннисисток вразумить туда не ехать?
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