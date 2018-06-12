Свитолина не сыграет на турнире Moscow River Cup

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не будет участвовать в турнире «Moscow River Cup», который пройдет в столице России.
Напомним, в декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена и Свитолина.
Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.
Соревнования WTA «Moscow River Cup» впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.