Свитолина не сыграет на турнире Moscow River Cup

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не будет участвовать в турнире «Moscow River Cup», который пройдет в столице России.

Напомним, в декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена и Свитолина

Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

Соревнования WTA «Moscow River Cup» впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона.