Оломоуц. Козлова вышла в четвертьфинал

Коли Бойко по всім правилам футбольних законів в матчі з ДК задів при виході Гусєва, усі фани ДК ...

Ага,все так и наровят обмануть Заря и обидеть Рафаилова.

15:35 — icebeer

Та оставьте уже его в покое.Он бизнесмен и клал он в нынешних условиях на тот футбол. Та и при ге...

15:25 — Вячеслав Куценко

"шагать надо так, чтобы штаны не порвать". Хорошая фраза.