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Оломоуц. Козлова вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка уверенно провела матч второго круга на турнире ITF в Чехии

  • 19.07.2018 13:44
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Для выхода в четвертьфинал украинской теннисистке понадобилось чуть более часа. За это время Козлова упустила один гейм на своей подаче и сумела сделать пять брейков, при этом два раза подала навылет при двух двойных ошибках.
 
Второй круг
Катерина Козлова (Украина, 2) - Анастасия Детюк (Чехия, Q) - 6:1, 6:2
 
В четвертьфинале Катерина встретится с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Фионой Ферро и Ольгой Данилович из Сербии.
 
Добавим, что на данном турнире также выступает Ангелина Калинина. Ранее она пробилась во второй круг турнира в Чехии.
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Источник — Большой теннис Украины

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