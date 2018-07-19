Оломоуц. Козлова вышла в четвертьфинал

Для выхода в четвертьфинал украинской теннисистке понадобилось чуть более часа. За это время Козлова упустила один гейм на своей подаче и сумела сделать пять брейков, при этом два раза подала навылет при двух двойных ошибках.
Второй круг
Катерина Козлова (Украина, 2) - Анастасия Детюк (Чехия, Q) - 6:1, 6:2
В четвертьфинале Катерина встретится с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Фионой Ферро и Ольгой Данилович из Сербии.
Добавим, что на данном турнире также выступает Ангелина Калинина. Ранее она пробилась во второй круг турнира в Чехии.
Источник — Большой теннис Украины
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